Почему растут цены на такси в Казахстане, объяснили аналитики

Иллюстративное фото: pexels.com

Казахстан отличается одними из самых высоких цен на услуги такси среди стран СНГ. Причем, несмотря на это, они продолжают расти. О причинах подорожания, рассказали аналитики Telegram-канала Tengenomika.

Такси – один из самых удобных способов доехать до места назначения. Особенно для граждан, у которых нет собственного автомобиля. Однако вместе с удобством этот вид передвижения отличается довольно высокими ценами, особенно если сравнивать с другими странами СНГ.

Так, в Казахстане пассажиру такси придется выложить около 0,35 доллара за один километр. Для сравнения, в Беларуси и Узбекистане за километр просят лишь 0,20 доллара, а в Украине и Молдове – 0,22 доллара.

Причем, несмотря на высокие цены, они продолжают расти. Ранее мы рассказывали о том, что по итогам июля 2022 года услуги такси за год подорожали в среднем на 10,5%.

Почему растут цены

По мнению экспертов, одной из причин подорожания является рост спроса. Казахстанцы, несмотря на недовольство ценами, продолжают пользоваться услугами такси, а у многих на смартфонах установлены сразу несколько приложений разных агрегаторов.

Только в июле услугами такси воспользовались 185,6 млн пассажиров. С января по июль таксистами было перевезено порядка 1,3 млрд пассажиров, что на 10,9% больше, чем годом ранее. Другими словами, здесь сыграл закон рыночной экономики – цена растет вместе со спросом.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Однако существуют и другие факторы, которые повлияли на рост цен. С начала года ощутимо выросло в цене топливо – в июне бензин подорожал на 5% в годовом выражении, а дизель сразу на четверть. Чтобы не работать в минус, таксистам необходимо учитывать это.

Также растут и амортизационные расходы, стоимость запчастей, сервисные услуги и прохождение техобслуживания. Не стоит забывать, что и сами автомобили в Казахстане сильно подорожали с начала 2022 года.

Также нужно помнить, что таксисты такие же граждане Казахстана, и они тоже сталкиваются с рекордной инфляцией, которая по итогу августа достигла 16,1% в годовом исчислении. Вместе с ростом цен на товары и услуги, как правило, растут и средние зарплаты, в том числе и у водителей такси. Все это влияет на конечную стоимость услуг.

Впрочем, как отмечают аналитики, нельзя говорить, что услуги такси за год сильно подорожали. Это особенно видно, если сравнивать их стоимость с ценами в других секторах экономики.

По итогам августа продовольственные товары за год подорожали более чем на 20%, а непродовольственные – на 15,5%. Сравнивая с этими показателями, рост цен на такси уже не выглядит чрезмерным. В условиях, когда все дорожает, стоимость услуг такси просто не может оставаться прежней.

Другими словами, единственный выход – это государственное регулирование цен, но по мнению экспертов, такое решение принесет больше вреда, чем пользы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1987722-pochemu-rastut-tseny-na-taksi-v-kazahstane-obyasnili-analitiki/