Цены на такси в Казахстане оказались одними из самых высоких в СНГ

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В международном рейтинге стран по стоимости услуг такси Казахстан вошел в список самых дешевых. Однако, если взять в расчет только страны СНГ, то картина получается обратной – цены оказались одними из самых высоких. О том, сколько стоят услуги такси, рассказали аналитики EnergyProm.

Такси – крайне удобный способ доехать из точки "А" в точку "Б". Многие казахстанцы предпочитают общественному этот вид транспорта. Цены на эти услуги тоже отличаются демократичностью, но только в глобальном масштабе.

Так, Казахстан в рейтинге стран мира по стоимости услуг такси занял 13 место среди 105 участников.

Дороже всего этот вид транспорта обходится жителям Швейцарии – там в среднем за один километр просят больше четырех долларов.

Следом идет Кувейт – за километр таксисты просят около 3,25 долларов. Замыкает тройку антилидеров Сальвадор – тут пассажиру придется выложить три доллара за километр.

Меньше всего за такси берут в Пакистане – 0,19 доллара.

Цены в Казахстане и в СНГ

Казахстан, хоть и вошел в категорию стран с дешевым такси, на деле показывает одни из самых высоких цен среди стран СНГ – в среднем, пассажиру придется заплатить около 0,35 доллара (примерно 165 тенге за километр по текущему курсу).

Для сравнения, в Беларуси и в Узбекистане за километр просят лишь 0,20 доллара. Чуть дороже такси обойдется жителям Украины и Молдовы – 0,22 доллара за километр.

В Армении цена километра установилась в районе 0,25 доллара. Даже в России, где средняя зарплата в два раза выше, чем в Казахстане, такси стоит дешевле – лишь 0,3 доллара за километр.

Более высокими ценами за такси на постсоветском пространстве отличился лишь Азербайджан – он расположился на 27 месте, а стоимость километра составляет около 0,59 доллара.

Инфографика: energyprom.kz

Высокие цены продолжают расти

Несмотря на одни из самых высоких цен по СНГ, услуги такси продолжают дорожать в Казахстане. Так, по итогам июля текущего года стоимость проезда в такси в Казахстане подорожала на 10,5% за год.

Сильнее всего подорожание ощутили жители Туркестанской области – тут цены выросли на 28,2% за год. На второй и третьей строчках оказались Алматинская и Атырауская области – подорожание составило 28,1% и 19% соответственно.

Наименьший годовой рост был зафиксирован в Акмолинской области – цены выросли всего на 0,5%. В Актюбинской и Карагандинской областях цены остались на том же уровне, что и годом ранее.

Инфографика: energyprom.kz

Доходы компаний растут

На фоне роста стоимости услуг такси, компании, которые их предоставляют, показывают рост доходов. Так, с января по июль текущего года прибыль составила 2,59 млрд тенге. Для сравнения, за аналогичный период 2021 года доходы были немного скромнее – лишь 2,45 млрд тенге.

Больше всего компании заработали в Карагандинской области – 1,08 млрд тенге. Следом идут столица (641,4 млн тенге) и Алматы (431,2 млн тенге).

Эти доходы обеспечились увеличившимся пассажирооборотом. Только в июле услугами такси воспользовались 185,6 млн пассажиров. С января по июль таксистами было перевезено порядка 1,3 млрд пассажиров, что на 10,9% больше, чем годом ранее.

Инфографика: energyprom.kz

Рынок такси динамично развивается, это показывает и прирост пассажиров, и прирост доходов компаний. Однако есть и проблемы – время от времени в стране вспыхивают скандалы, которые связаны с недобросовестными водителями или же с проверками антимонопольного агентства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1984966-taksi-v-kazahstane-deshevoe-no-ne-dlya-zhiteley-strany/