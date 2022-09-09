Тенге может ослабнуть этой осенью. Нацбанк назвал предпосылки

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Тенге переживает не самое лучшее время: с начала года он сильно просел по отношению к валютам других стран. Впрочем, это еще не предел. О том, какие экономические факторы могут повлиять на стоимость тенге, рассказали представители Национального банка РК.

Сентябрь текущего года начался с небольшого укрепления тенге по отношению к доллару: 1 сентября стоимость американской валюты снизилась почти на 1 тенге.

Однако эта тенденция не продолжилась в последующие дни, и уже 8 сентября доллар на бирже подорожал более чем на 4 тенге.

Как отмечают в Нацбанке РК, это было предсказуемо, так как большинство участников рынка не просто ожидали укрепления доллара, но и считают, что его стоимость в будущем будет только расти. Впрочем, это также значит и то, что тенге может продолжить дешеветь.

Какие причины могут привести к падению тенге

Столкнувшись с рекордной инфляцией, ФРС США решили ужесточить свою денежно-кредитную политику и повысить ключевую ставку. Это привело к резкому укреплению доллара. А тенге, как, впрочем, и валюты других развивающихся и развитых стран, начал ослабевать. Причем причин для снижения ставки у США пока нет.

"Регулятор США пока не видит необходимости снижать темпы повышения ставок. Это решение, возможно, продолжит глобальное укрепление курса доллара США и окажет негативное влияние на валюты развивающихся рынков", – пояснила заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова.

Помимо этого, важную роль на курс тенге оказывает и стоимость нефти. В августе наблюдалось падение нефтяных котировок на 12,3%. Это произошло на фоне признаков замедления мирового промышленного производства и рисков дальнейшего повышения ставок ведущими центральными банками.

В будущем нефть может оказать более сильное влияние на стоимость тенге. Однако, какой будет ее стоимость, пока неясно. Например, после резкого падения в августе баррель нефти вырос в цене на фоне неожиданного решения ОПЕК+ снизить добычу на 100 тыс. баррелей в октябре.

Сейчас касательно рынка нефти аналитики разделились во мнениях. Одни считают, что цены на фоне увеличившегося спроса после карантина, а также из-за ее использования в качестве замены дорожающего газа, будут расти, другие же ожидают дальнейшего падения.

"Учитывая текущую динамику, аналитики несколько скорректировали свой прогноз цены на конец года со 130 до 125 долларов США за баррель. Наиболее пессимистические прогнозы остаются на уровне 85 долларов США за баррель на фоне рисков рецессии", – отметили в Нацбанке РК.

Впрочем, по итогам августа тенге, несмотря на падение цен на нефть, показал небольшое укрепление. Все из-за продаж иностранной валюты экспортерами для квартальных налоговых выплат. Это значит, что внутренние факторы в этот раз оказали преимущественное влияние на валютный рынок.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1987031-tenge-mozhet-oslabnut-etoy-osenyu-natsbank-nazval-predposylki/