Курс доллара снизился после резкого роста на бирже в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Курс доллара немного снизился на торгах в первый день осени - американская валюта подешевела почти на 1 тенге. Об этом свидетельствуют данные официального сайта KASE.

По итогам дневных торгов средневзвешенный курс доллара составил 471,43 тенге, снизившись на 0,86 тенге с момента последней сессии.

Отметим, что вчера американская валюта подорожала сразу на 4 тенге.

Согласно данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, сейчас в казахстанских банках второго уровня покупка и продажа доллара осуществляется по следующему курсу:

в Алматы: покупка – 467-471,5 тенге, продажа – 474-476,5 тенге;

в Нур-Султане: покупка – 467,5-469 тенге, продажа – 474-476,5 тенге.

Кроме того, по информации на сайте Kurs.kz, в казахстанских обменных пунктах купить и продать доллары можно по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 469-472 тенге, продажа – 475-477 тенге;

в Нур-Султане: покупка – 463-471,5 тенге, продажа – 471,5-474,5 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1985766-kurs-dollara-snizilsya-posle-rezkogo-rosta-na-birzhe-v-kazahstane/