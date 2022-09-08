Доллар подорожал более чем на 4 тенге

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Сегодня, 8 сентября, в ходе дневных торгов доллар резко подорожал на Казахстанской фондовой бирже, свидетельствуют данные на официальном сайте KASE.

По итогам дневной сессии средневзвешенный курс доллара установился на отметке 477,46 тенге, повысившись на 4,28 тенге с момента последних торгов.

Согласно данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, сейчас в казахстанских банках второго уровня покупка и продажа доллара осуществляется по следующему курсу:

в Алматы: покупка – 471,5-475 тенге, продажа – 478,5-484 тенге;

в Нур-Султане: покупка – 471,5-474 тенге, продажа – 478,5-484 тенге.

Кроме того, по информации на сайте Kurs.kz, в казахстанских обменных пунктах купить и продать доллары можно по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 473-475 тенге, продажа – 479-480 тенге;

в Нур-Султане: покупка – 473-475,5 тенге, продажа – 477,5-479,5 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1986837-dollar-podorozhal-bolee-chem-na-4-tenge/