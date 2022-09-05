Нацбанк Казахстана: Рынок ожидает укрепление доллара

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Большинство участников рынка ожидают дальнейшее укрепление доллара США, об этом заявили на брифинге в казахстанском Нацбанке – причиной может стать жесткая монетарная политика американской Федеральной резервной системы, передает корреспондент NUR.KZ.

Как сообщила замглавы Нацбанка Алия Молдабекова, основное влияние на курс американской валюты сейчас оказывает политика Федеральной резервной системы США (ФРС).

Это независимое федеральное агентство в Соединенных Штатах, которое выполняет функцию Центрального банка, и осуществляет централизованный контроль над американской коммерческой банковской системой.

"Уже неоднократно ФРС США заявляли, что в рамках борьбы с инфляцией они намерены дальше повышать базовую ставку ФРС. Это сильно влияет на ситуацию на валютном рынке.

Повышение ставки со стороны ФРС приводит к тому, что доллар продолжает укрепляться, и все остальные валюты как развитых, так и развивающихся стран, в том числе и евро, очень волатильны, и продолжают ослабевать к доллару США", – сообщила Молдабекова.

Замглавы Нацбанка добавила, что рынок ожидает дальнейшее укрепление доллара.

"Дальнейшая динамика доллара США, евро и других валют будет зависеть именно от риторики ФРС и того темпа, с которым они будут повышать процентные ставки.

Рынок ожидает, что дальнейшим шагом будет все-таки повышение на 75, а в дальнейшем на 50 базисных пунктов. Это достаточно жесткая монетарная политика со стороны ФРС, поэтому большинство участников рынка ожидают дальнейшее укрепление доллара США", – добавила спикер.

Отметим, что курс доллара на официальном сайте KASE по итогам вечерних торгов составляет 472,52 тенге. Несколько дней назад доллар подорожал на бирже чуть больше чем на 1 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1986290-natsbank-kazahstana-rynok-ozhidaet-ukreplenie-dollara/