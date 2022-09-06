Страны ОПЕК+ решили сократить добычу нефти

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Страны ОПЕК+ договорились о сокращении добычи нефти в октябре на 100 тысяч баррелей в сутки. Следующая встреча назначена на 5 октября, об этом говорится в пресс-релизе по итогам заседании ОПЕК+.

Отмечается, что 32-я встреча министров ОПЕК+ состоялась в режиме видеоконференции. ОПЕК+ согласовала возврат к августовским параметрам сделки. В октябре добыча нефти в странах соглашения будет сокращена на 100 тысяч баррелей в сутки.

"Повышение уровня добычи на 100 тысяч баррелей в сутки было предназначено только для сентября 2022 года", – говорится в заявлении.

Следующая встреча состоится 5 октября. Однако альянс готов проводить встречи в любое время, чтобы реагировать на ситуацию на рынке.

Напомним, в феврале страны ОПЕК+ договорились об увеличении добычи нефти в марте на 400 тысяч баррелей в сутки.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1986323-strany-opek-reshili-sokratit-dobychu-nefti/