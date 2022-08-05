Кому больше всего готовы платить в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Не секрет, что средняя зарплата в Казахстане может значительно отличаться от реальной, которую получают наши граждане на руки. О том, в каких сферах экономики самые большие зарплаты, а где они, наоборот, самые низкие, узнали журналисты NUR.KZ.

Согласно официальной статистике, средняя зарплата в Казахстане в 2022 году равна 285 тысячам тенге. Это размер номинальной заработной платы, то есть до всех налоговых вычетов и отчислений. На руки, как правило, казахстанцы получают значительно меньше.

Это подтверждается и тем фактом, что только 3 из 10 наших граждан полностью довольны своим финансовым положением. Более того, согласно последним исследованиям, часть казахстанцев в этом году вообще были вынуждены голодать, потому что их доходов не хватало даже на еду.

В связи с этим возникает вопрос, в каких сферах экономики зарплаты казахстанцев самые большие, а в каких – самые маленькие. На этот вопрос дали ответ аналитики портала по поиску работы HeadHunter, изучив размеры заработных плат, которые предлагают казахстанцам в разных профессиональных сферах.

Где в Казахстане платят больше всего

Согласно отчету аналитиков, зарплаты в июле 2022 года, в зависимости от сферы деятельности, варьировались от 60 455 тенге до 3 023 379 тенге в месяц.

Так, зарплаты в области высшего менеджмента, то есть, у руководителей компаний, генеральных директоров и старших руководителей в среднем составляли около 603 251 тенге в месяц. Причем медианная зарплата, из-за другого способа расчета, значительно меньше – всего 403 117 тенге.

Зато разница между минимальной и максимальной заработной платой просто колоссальна – 151 тысяча тенге против более 3 млн тенге в месяц.

Это самые высокие показатели в стране – в некоторых сферах средняя зарплата даже не дотягивает до минимальной у высших менеджеров.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Например, среднестатистическим казахстанцам, работающим в сфере безопасности, готовы платить также – 151 тысячу тенге. При этом максимальная зарплата у них может достигать 377 тысячам тенге.

Тем, кто работает в качестве домашнего персонала, предлагают еще меньше – медианная зарплата равна 125 тысячам тенге, а максимальная даже не доходит до средней по стране – всего 252 тысячи тенге. Хотя есть казахстанцы, которым в этой области и вовсе обещали всего 60 тысяч тенге в месяц.

С другой стороны, отличились высокими зарплатами также работники в сфере консультирования – там средние зарплаты могут достигать 557 тысяч тенге, медианные чуть меньше – около 454 тысяч тенге. Зато максимальные превышают 1,7 млн тенге.

Также хорошо готовы платить казахстанцам, работающим в добывающем секторе – максимальная зарплата может достигать 1,2 млн тенге, хотя минимальная зарплата не отличается большими размерами – всего 121 тысяча тенге.

Также отметились зарплатами выше средних следующие сферы экономики:

IT-сфера – 404 тысячи тенге в среднем;

в среднем; банковский сектор – около 332 тысяч тенге ;

; строительство и недвижимость – порядка 319 тысяч тенге ;

; страховой сектор – 291 тысяча тенге.

Чуть-чуть не достигнула официальной средней зарплаты по стране сфера маркетинга и пиара. Казахстанцам, которые там работают, в среднем готовы платить около 282 тысяч тенге в месяц. Максимальная зарплата в секторе может достигать 893 тысяч тенге, а вот минимальная – всего 76 тысяч тенге в месяц.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Где казахстанцы стали получать меньше

Как видно, разброс зарплат просто огромен, более того, в некоторых сферах, несмотря на общий рост размера заработных плат по стране, наоборот наблюдается снижение.

Например, снижение уровня зарплат коснулось сферу образования. В июне, казахстанцам работающим в этом секторе, в среднем готовы были платить около 222 тысячи тенге, в июле же эти суммы упали до 212 тысяч тенге.

Аналогичное снижение затронуло казахстанцев, работающих администраторами в различных заведениях. В июне средняя зарплата могла достигать почти 200 тысяч тенге, а в июле работодатели готовы были платить в среднем около 191 тысячи тенге.

Такая картина укладывается в результаты международного рейтинга стран по размерам заработной платы, где Казахстан занял 80 место из 106 и уступил таким странам как Индия и Ирак.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1981952-komu-bolshe-vsego-gotovy-platit-v-kazahstane/