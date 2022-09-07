Низкие цены, но с дефицитом: о рисках отопительного сезона рассказали эксперты

Иллюстративное фото: freepik.com / catemangostar

С приближением отопительного сезона традиционно возникает интерес населения к стоимости угля и электроэнергии. О том, какие риски могут возникнуть в текущей ситуации на этих рынках, рассказал Telegram-канал " ".

На глобальном уровне мир сталкивается с ростом цен на газ, энергоносители и коммунальные счета. Однако в Казахстане ситуация обещает быть получше.

Так, ранее в Министерстве индустрии и инфраструктурного развития (МИИР) рассказали о том, по какой цене могут купить уголь казахстанцы.

Сообщалось, что цены в угольных разрезах удерживаются на прошлогодних уровнях, а некоторые месторождения вовсе их снижают.

Так, самая актуальная низкая цена на уголь в тупиках Северо-Казахстанской области составляет 14,5 тыс. тенге за тонну. В более дорогих месторождениях она достигает от 15 до 22 тыс. тенге за тонну.

Однако эксперты "Комментария" указывают, что подобное удержание цен может вызвать некоторые риски для населения.

Временность принимаемых мер

Согласно сообщению "Комментария", электроэнергия в индексе потребительских цен по удельному весу занимает второе место, а уголь – девятое. И вместе их доля составляет 3,75% – это значит, что любое их колебание мгновенно отразится на инфляции.

"Поэтому нам сейчас обещают, что уголь в некоторых регионах станет даже дешевле, чем стоил в прошлом году. Но это временные меры. На мировых рынках стоимость угля растет ударными темпами.

Такие меры по сдерживанию инфляции с одной стороны сократят расходы казахстанцев, с другой стороны – при сильной разнице в экспортной цене создадут дефицит и коррупцию (ведь уголь нужно будет вывозить в обход ограничений)", – отмечается в сообщении канала.

Иллюстративное фото: freepik.com

Другими словами, для казахстанцев может возникнуть угроза дефицита. У продавцов угля будет выбор: продавать сырье на месте за низкую цену или вывезти его за рубеж и продать подороже.

Соответственно, чем больше угля уйдет на экспорт, тем меньше его останется в стране для населения.

Чтобы это предотвратить, могут быть введены меры по запрету на вывоз угля. Однако это может создать коррупционные риски, так как желание получить больше прибыли от экспорта подтолкнет продавцов искать пути обхода ограничений.

Напомним, что похожая ситуация с дефицитом в прошлом году сложилась вокруг овощей – картофель и морковь массово вывозились из страны, так как выгоднее было их продать за рубежом. В результате, цены на эти овощи в Казахстане резко подскочили.

Также ранее аналитики высказывались по поводу необходимости поднятия цен на автомобильное топливо.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1986413-nizkie-tseny-no-s-defitsitom-o-riskah-otopitelnogo-sezona-rasskazali-eksperty/