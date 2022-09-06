По какой цене могут купить уголь казахстанцы, рассказали в МИИР

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Глава МИИР РК на заседании кабмина рассказал, какова цена на угольных разрезах и по какой цене он доходит до рядовых казахстанцев, передает корреспондент NUR.KZ.

Каирбек Ускенбаев заявил, что в разрезах цены на уголь удерживают, а где-то и вовсе снижают стоимость твердого топлива.

"Спасибо разрезам, они стабильно удерживают цены. По сравнению с прошлым годом на разрезе Шубарколь снижена цена. Остальные разрезы держат по прошлогодним ценам. Также договорились с КТЖ, они не будут повышать тариф – будут держать на прежнем уровне", – заявил министр.

По его словам, к этому часу самая низкая цена на уголь в тупиках Северо-Казахстанской области – 14,5 тыс. тенге за тонну.

"В настоящее время совместно с акиматами проводится работа с доставляющими компаниями, чтобы цена была доступной. Допустим, по примеру Акмолинской области: в Атбасаре, если уголь месторождения "Каражыра" стоит 14,5 тыс. (тенге – прим. ред.) за тонну, то уголь месторождения "Шубарколь" – от 15 до 22 тыс. тенге. Также взяли самое отдаленное село, там доходит до 25 тыс. тенге за тонну", – отметил глава МИИР.

По его словам, на основе данных акиматов министерством сформирован План потребности угольной продукции для коммунально-бытовых нужд и населения на период 2022-2023 года.

Согласно данному Плану, объем потребления составит порядка 9,6 млн тонн, из них на коммунально-бытовой сектор – 2,6 млн тонн, населению – 7 млн тонн.

"По состоянию на 3 сентября 2022 года, обеспеченность запасами угля по отношению к плану потребности составляет: коммунально-бытовой сектор – 49,9%, население – 30,9%. В разрезах уголь есть в достаточном количестве, добыча угля осуществляется в плановом режиме, цена угля в разрезе остается на прошлогоднем уровне", – сказал Каирбек Ускенбаев.

В завершение он призвал активно взаимодействовать с поставщиками угля для предотвращения его дефицита, а также исключить неправомерное увеличение цены на уголь для коммунально-бытовых нужд и населения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1986374-po-kakoy-tsene-mogut-kupit-ugol-kazahstantsy-rasskazali-v-miir/