Казахстанцы стали чаще покупать курятину вместо баранины

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Предпочтения казахстанцев в мясе постепенно меняются: спрос на традиционную баранину снижается, зато растет востребованность мяса птицы. Как это отразилось на рынке, узнали журналисты NUR.KZ.

Во всем мире у людей меняются приоритеты в выборе мяса. Эксперты ожидают, что менее чем через десять лет курятина станет основным источником белка для потребителей. Как показывает статистика, это касается и нашей страны.

Аналитики Telegram-канала DATA HUB обратили внимание на снижение в Казахстане спроса на баранину и говядину.

За 4 месяца 2022 года на внутреннем рынке было продано 139,9 тыс. тонн мяса крупного рогатого скота. Это на 3,2% или 4,6 тыс. тонн меньше, чем в аналогичный период 2021 года. Мясо овец и коз за это же время продали 40,4 тыс. тонн, что меньше на 1,8 тыс. тонн или на 4,3%, чем годом ранее.

Также снизились и продажи свинины - на 8,7% или 2,4 тыс. тонн. По итогам апреля общий объем реализованной продукции составил 25,2 тыс. тонн.

На этом фоне вырос спрос на мясо птицы и конину. Казахстанцы за четыре месяца 2022 года стали чаще покупать курятину. Уровень ее потребления увеличился на 10,1%, а всего было куплено 129,5 тыс. тонн. Конину также стали покупать больше - рост продаж составил 8,6%.

Инфографика: DATA HUB

Цены на мясо растут

Такое резкое изменение в предпочтениях не могло не отразиться на рынке мясных продуктов. Как отмечают аналитики, в Казахстане начало расти производство конины (на 7,1% до 36,7 тыс. тонн за 4 месяца) и мяса птицы (на 7,3% до 91,2 тыс. тонн).

Другое изменение касается цен: они выросли вместе с увеличением производства. Причем сильнее всего подорожало именно мясо птицы. Курятина за год взлетела в цене на 28,8%, а конина - на 16,9%. В целом, мясная продукция за год стала дороже на 14,4%.

Одной из причин роста популярности курятины является ее доступность: процесс производства один из самых дешевых, быстрых и простых, по сравнению с любым другим видом мяса.

Однако текущий рост цен на курицу нивелирует это преимущество и может сделать ее менее доступным для граждан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1974959-kazahstantsy-stali-chasche-pokupat-kuritsu-vmesto-baraniny/