Курс доллара снизился почти на 4 тенге в Казахстане

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По итогам последних торгов, прошедших на Казахстанской фондовой бирже сегодня днем, курс доллара к тенге вновь немного снизился. Актуальные данные приводятся на официальном сайте KASE.

На данный момент стоимость американской валюты остановилась на уровне 475,79 тенге. С момента предыдущих торгов доллар "потерял" 3,76 тенге.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, на данный момент в казахстанских банках второго уровня покупка и продажа доллара осуществляется по следующему курсу:

в Алматы: покупка – 472,4-475 тенге, продажа – 477,9-481 тенге;

покупка – 472,4-475 тенге, продажа – 477,9-481 тенге; в Нур-Султане: покупка – 472,4-473 тенге, продажа – 477,9-481 тенге.

Также, согласно информации на сайте Kurs.kz, в казахстанских обменных пунктах купить и продать доллары можно по следующим ценам:

в Алматы: покупка – 474-476 тенге, продажа – 479-481 тенге;

покупка – 474-476 тенге, продажа – 479-481 тенге; в Нур-Султане: покупка – 473-477 тенге, продажа – 478,5-482 тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1981378-kurs-dollara-snizilsya-pochti-na-4-tenge-v-kazahstane/