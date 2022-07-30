На лук и муку решили установить предельные цены в Костанайской области

Иллюстративное фото: pexels.com

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов выпустил постановление, в связи с которым в регионе будут установлены предельно допустимые розничные цены на лук и пшеничную муку. Текст документа опубликован на официальном сайте информационно-правовой системы "Адилет".

Акимат Костанайской области постановил утвердить размер предельно допустимых розничных цен на социально значимые продовольственные товары.

Ограничение цен будет введено не более чем на 30 календарных дней, с возможностью его пересмотра не ранее чем через 15 календарных дней.

Таким образом, предельно допустимые розничные цены будут установлены на:

муку пшеничную первого сорта – 195 тенге за килограмм;

лук репчатый – 140 тенге за килограмм.

Отмечается, что данное постановление будет введено в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования, то есть 8 августа.

Ранее министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев заявил, что в Казахстане отмечается резкий рост цен на лук.

Позже Минсельхозу, одному из комитетов Минторговли, а также областным акиматам поручили разобраться с причинами подорожания этого овоща.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1980982-na-luk-i-muku-reshili-ustanovit-predelnye-tseny-v-kostanayskoy-oblasti/