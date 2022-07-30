На лук и муку решили установить предельные цены в Костанайской области
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Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов выпустил постановление, в связи с которым в регионе будут установлены предельно допустимые розничные цены на лук и пшеничную муку. Текст документа опубликован на официальном сайте информационно-правовой системы "Адилет".
Акимат Костанайской области постановил утвердить размер предельно допустимых розничных цен на социально значимые продовольственные товары.
Ограничение цен будет введено не более чем на 30 календарных дней, с возможностью его пересмотра не ранее чем через 15 календарных дней.
Таким образом, предельно допустимые розничные цены будут установлены на:
- муку пшеничную первого сорта – 195 тенге за килограмм;
- лук репчатый – 140 тенге за килограмм.
Отмечается, что данное постановление будет введено в действие по истечении 10 календарных дней после дня его первого официального опубликования, то есть 8 августа.
Ранее министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев заявил, что в Казахстане отмечается резкий рост цен на лук.
Позже Минсельхозу, одному из комитетов Минторговли, а также областным акиматам поручили разобраться с причинами подорожания этого овоща.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1980982-na-luk-i-muku-reshili-ustanovit-predelnye-tseny-v-kostanayskoy-oblasti/