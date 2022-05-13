Гумпомощь каким странам и на какую сумму отправил Казахстан в 2022 году

Иллюстративное фото: МЧС РК

Казахстан всегда готов помочь странам, в которых случается беда. Гуманитарную помощь получает население стран, где происходят природные катаклизмы или же идет война. Только с начала 2022 года наша страна отправила гуманитарной помощи больше, чем за весь предыдущий год. Куда и на какую сумму была направлена помощь, узнали журналисты NUR.KZ.

За первые три месяца 2022 года Казахстан отправил гуманитарной помощи в другие страны на сумму 9,4 млн долларов. Только за первый месяц весны было отправлено помощи на 3,6 млн долларов. В прошлом году в этом месяце никаких поставок не было.

Инфографика: finprom.kz

Как передают аналитики Finprom, за первый квартал текущего года Казахстан отправил в разные страны больше гуманитарной помощи, чем за весь 2021 год. В основном наша страна отправляет медикаменты - в этом году на сумму 4,4 млн долларов. Следом за ними идут продовольственные товары на сумму 280,8 тысяч долларов.

Также Казахстан отправлял одежду и обувь (94,8 тысячи долларов), машины и оборудование (15,4 тысячи долларов) и прочие товары (4,6 млн долларов).

Инфографика: finprom.kz

Кому отправляет гуманитарную помощь Казахстан

Среди получателей гумпомощи от Казахстана уже традиционно числится Афганистан, который в этом году получил медикаментов, еды и одежды на сумму 5,7 млн долларов. В текущем году также была отправлена помощь в Таджикистан на сумму 130,1 тысяч долларов.

С начала марта среди получателей гуманитарной помощи стала числиться Украина, в которой сейчас идет военная операция России, а также Польша и Венгрия.

В Украину было отправлено 67,7 тысячи тонн гуманитарной помощи на общую сумму в 306 тысяч долларов:

продовольствие- 41,2 тысячи тонн на сумму 202,6 тысячи долларов ;

на сумму ; одежда и обувь - 6,7 тысячи тонн на сумму 40,3 тысячи долларов ;

на сумму ; прочие товары - 19,8 тысячи тонн на сумму 63,1 тысячи долларов.

В свою очередь, в Польшу было отправлено 70,7 тыс. тонн гуманитарной помощи на 3,1 млн долларов:

медикаменты - 25,2 тысяч тонн на сумму 1,5 млн долларов ;

на сумму ; продовольствие - 8,6 тысячи тонн на сумму 23 тысячи долларов ;

на сумму ; одежда и обувь - 4,7 тысячи тонн на сумму 22,9 тысячи долларов ;

на сумму ; прочие товары - 32,2 тысячи тонн на сумму 1,5 млн долларов.

В Венгрию из Казахстана было отправлено 6,7 тысячи тонн гуманитарной помощи на сумму в 69,5 тысячи долларов:

продовольствие - 3,5 тысячи тонн на сумму 47,2 тысячи долларов ;

на сумму ; одежда и обувь - 1,1 тысячи тонн на сумму 10,9 тысячи долларов ;

на сумму ; прочие товары - 2 тысячи тонн на сумму 11,4 тысячи долларов.

Инфографика: finprom.kz

Отметим, что эти страны активно помогают украинским беженцам. За все время военного конфликта между Украиной и Россией Польша приняла у себя на территории более 3,3 млн беженцев, а Венгрия более 577,8 тысяч беженцев. За все время конфликта численность беженцев из Украины превысила 6 млн человек.

Получил ли сам Казахстан гуманитарную помощь в 2022 году

Несмотря на активную гуманитарную деятельность, Казахстан, в свою очередь, также получает ее из других стран. Всего за январь-март текущего года было получено гуманитарного груза на сумму 2,2 млн долларов — в 4,4 раза меньше по сравнению с аналогичным периодом 2021-го, когда рост показателя составлял сразу 15,1 раза.

В основном Казахстан получал медикаменты, их прислали из других стран на сумму 853,2 долларов. Одежду и обувь прислали на сумму 484 тысячи долларов. На оборудование и машины пришлось лишь 1,6 тысячи долларов.

Инфографика: finprom.kz

В список тех, кто больше всего прислал в Казахстан гуманитарную помощь вошли следующие страны:

Италия - 1,7 тысячи долларов;

Китай - 476,4 тысячи долларов;

Германия - 37,4 тысячи долларов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1969229-gumpomosch-kakim-stranam-i-na-kakuyu-summu-otpravil-kazahstan-v-2022-godu/