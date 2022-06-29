Средняя зарплата в Казахстане достигла 285 тысяч тенге в 2022 году

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

2022 год отметился не только подорожанием многих товаров и услуг, но и ростом заработной платы. О том, как изменился средний оклад по стране, читайте в материале NUR.KZ.

Весна 2022 года ударила по карманам казахстанцев резким ростом цен на товары и услуги. Подорожание оказалось настолько ощутимым, что правительству Казахстана пришлось даже вводить ограничение на вывоз из страны ряда продуктов, в том числе сахар и пшеницу.

Однако не только рекордной инфляцией отметился текущий год. Средняя зарплата в Казахстане также выросла. По официальным данным, в первом квартале этого года она достигла 285,4 тысячи тенге. По сравнению с 2021 годом рост составил 23,7%, а с учетом инфляции – 12,7%.

Однако, как отмечают аналитики Telegram-канала DATA HUB, в этой статистике не учитываются малые предприятия. С их учетом официальная цифра станет на порядок ниже – 263 905 тенге. Это все равно больше, чем зарплаты в прошлом году, однако разница уже менее заметна – с учетом инфляции рост зарплат составил 10,9%.

Напомним, в данных приводится номинальная зарплата, то есть до вычета всех налогов и отчислений. На руки казахстанцы получают значительно меньше, об этом мы ранее рассказывали в другой нашей статье. Это же подтверждает и рейтинг стран по размеру зарплат, где Казахстан занял 80 место из 106.

Малый бизнес не успевает повышать зарплаты

Как отмечают эксперты, разница в размерах оклада говорит о том, что малый бизнес не только не может платить столько же, сколько платят средние и крупные предприятия, но еще и не в состоянии постоянно повышать зарплату своим работникам.

То есть, итак низкие зарплаты у малого бизнеса и растут медленнее, чем у среднего и крупного.

Так, например, самая большая разница в размерах оклада оказалась в строительном секторе. Средняя зарплата в 2022 году составляла 252,1 тысячи тенге с учетом малого бизнеса, а если его не брать во внимание – 351 тысяча тенге. Разница почти в 100 000 тенге (или 39,3%).

А если учесть все налоговые вычеты и отчисления, то на руки рабочий малого бизнеса получит еще меньшую сумму.

Инфографика: DATA HUB

Стоит отметить, что не только в строительстве выявлена такая разница в размерах зарплат. Сильная дифференциация доходов характерна для всех секторов экономики, будь то общепит или обрабатывающая промышленность.

Так, в операциях с недвижимым имуществом зарплаты без учета малого бизнеса достигают 213,5 тысяч тенге, а с учетом - лишь 168,8 тысяч, то есть статистика просела почти на 20%.

Аналогичное влияние малый бизнес оказывает и на сферу услуг общепита и проживания - размер средней зарплаты падает почти на 30% - с 262,1 тысячи до 184,5 тысячи тенге.

Как отмечают эксперты, в ряде направлений размер зарплат не зависит от размера предприятия, однако все они - преимущественно бюджетные: образование, здравоохранение, государственные структуры и предприятия при Минобороны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1976222-srednyaya-zarplata-v-kazahstane-dostigla-285-tysyach-tenge-v-2022-godu/