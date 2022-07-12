Спрос на жилье снова увеличился в Казахстане

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После двух месяцев затишья, когда количество сделок купли-продажи жилья в Казахстане активно сокращалось, в июне снова было зафиксировано увеличение спроса среди населения страны, передает Бюро национальной статистики.

В июне 2022 года в Казахстане было зарегистрировано 31 019 сделок купли-продажи жилья. По сравнению с маем (30 500) их количество увеличилось на 1,7%.

По спросу на жилую недвижимость лидируют города Алматы и Нур-Султан - по 4 410 и 3 850 сделок соответственно. Меньше всего сделок проведено в Северо-Казахстанской области – 686.

В то же время, в сравнении с предыдущим месяцем, сохраняется спад количества сделок в Восточно-Казахстанской (-11%), Атырауской (-9,1%), Западно-Казахстанской (-7,4%), Карагандинской (-5,4%) и Мангистауской (-4,3%) областях.

А наибольший месячный рост был зафиксирован в Павлодарской (+16,6%), Кызылординской (+12,1%) и Акмолинской (+11,8%) областях.

Казахстанцы все также предпочитают жилье в многоквартирных домах, всего в июне совершено 21 388 сделок по купле-продаже квартир.

Если брать во внимание количество комнат, то в спросе остаются 2-комнатные квартиры, которых в июне было куплено 8 203. Далее идут «однушки» (7 441) и 3-комнатные апартаменты (4 640). Меньше всего сделок было проведено по квартирам с шестью и более комнатами – 32.

По индивидуальным домам была оформлена 9 631 сделка. Частные дома больше предпочли жители Алматинской и Туркестанской областей, а меньше - население столицы.

Вместе с тем, количество сделок купли-продажи жилья за июнь 2022 года по сравнению c соответствующим месяцем прошлого года уменьшилось во всех регионах – в целом по стране на 42,6%. Самое большое снижение сделок на рынке жилой недвижимости зафиксировано в Атырауской области – на 64,8%.

Инфографика: Бюро национальной статистики

Отметим, что последний раз месячное увеличение количества сделок купли-продажи жилья (на 45,6%) было зафиксировано в марте перед увеличением порога минимальной достаточности для использования пенсионных накоплений на улучшение жилищных условий.

В апреле и мае казахстанцы покупали жилье значительно реже. Количество сделок за месяц уменьшилось на 22,5% и 41,9% соответственно. А в первый месяц лета ситуация на рынке стабилизировалась.

Напомним, что при этом новое жилье в июне за месяц подорожало на 1,1%, а вторичное – на 0,4%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1978069-spros-na-zhile-snova-uvelichilsya-v-kazahstane/