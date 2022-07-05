Инфляция или рост экономики: эксперты разделились во мнениях о повышении ставки Нацбанка

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На фоне неутешительных данных об инфляции и подорожании продуктов питания Национальный банк РК может повысить базовую ставку, что сделает кредиты более дорогими. Однако мнения экспертов о необходимости подобных мер разделились. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Темпы инфляции в июне 2022 года остались высокими:

годовая – достигла 14,5% по отношению к июню 2021 года;

месячная – составила 1,6%;

с начала года – достигла 10,5% за 6 месяцев.

При этом сильнее всего рост цен затронул продовольственные товары – 1,9% за месяц. Впрочем, и в предыдущие месяцы наблюдалась аналогичная картина: в мае годовая инфляция на продукты составляла 19%, а в июне – 19,2%.

На этом фоне некоторые специалисты озвучили мнение о необходимости поднять базовую ставку Нацбанка на следующем заседании 27 июля. Но не все разделяют подобную точку зрения.

Напомним, что повышение ставки может сдержать инфляцию, но сделает кредиты дороже, а депозиты – выгоднее.

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Аргументы за повышение ставки

Мнение о необходимости ужесточения денежно-кредитной политики озвучил Telegram-канал Risk Takers.

В сообщении указывается, что проблема возникшего шока цен вызвана неблагоприятным внешним фоном и высокой импортозависимостью по большинству продовольственных компонентов.

При этом авторы поста отмечают, что действия правительства по сдерживанию цен не приносят желаемых результатов. А в текущей ситуации даже административное регулирование цен не приведет к нормализации инфляции в краткосрочной перспективе.

Поэтому в Risk Takers считают, что Нацбанку придется повышать базовую ставку в текущем году более чем один раз, реагируя на дальнейший рост цен.

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"Важным эффектом от дальнейшего повышения ставки НБ РК будет укрепление национальной валюты по отношению к рублю. Это позволит снизить импорт инфляции и стабилизировать курс на более благоприятном уровне.

При этом мы считаем, что из-за резкого укрепления рубля ЦБ РФ вынужден более агрессивно снижать ставку, чтобы добиться его ослабления. Это значит, что при дальнейшем снижении ставки в РФ и повышении ставки в Казахстане тенге по отношению к рублю должен укрепиться.

Стоит также отметить, что повышение базовой ставки будет сдерживающим фактором для роста экономики, однако при текущих ценах на энергоносители эффект будет компенсирован", – сообщают в Risk Takers.

Мнение против повышения ставки Нацбанка

Противоположное мнение выразили в Telegram-канале Finance.kz.

Согласно позиции канала, подобные меры ни разу не срабатывали с февраля текущего года: при целевом уровне инфляции в 4-6% она сейчас равна 14,5%, а базовая ставка выросла с 10,25% в феврале до 14%.

"Почему это не работает? Просто потому что базовая ставка не влияет в настоящий момент на цены — они продолжают быть зависимыми от курсового канала, а не от процентного.

Проще говоря — когда люди принимают решения о покупках, они смотрят на курс, а не на ставку. С другой стороны, мы прекрасно завозим инфляцию из России благодаря выросшему курсу", – считают в Finance.kz.

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Также отмечается, что дальнейшее повышение ставки сделает экономический рост невозможным – останутся только госпрограммы и тотальный государственный капитализм.

Это связано с тем, что кредиты в банках и микрофинансовых организациях, которые даже сейчас являются дорогими, станут еще менее доступными как для граждан, так и для бизнеса.

Другими словами, 27 июля Нацбанк РК может повысить ставку ради борьбы с высокой инфляцией. Но это может привести к негативным последствиям в виде замедления или даже остановки экономического роста из-за подорожания кредитов.

Напомним, что при высоких процентных ставках и одновременном росте инфляции также может возникнуть угроза стагфляции.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1976858-inflyatsiya-ili-ekonomicheskiy-rost-eksperty-razdelilis-vo-mneniyah-o-povyshenii-stavki-natsbanka/