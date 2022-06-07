"Зеленую ипотеку" под низкий процент хотят запустить в Казахстане

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В Казахстане хотят ввести новый ипотечный продукт с низкой процентной ставкой. Действовать он будет только при покупке энергоэффективных домов. Что собой представляет "зеленая ипотека" и кому она нужна, узнали журналисты NUR.KZ.

Каждый дом имеет свой класс энергетической эффективности. Он показывает, сколько нужно использовать тепла и электроэнергии во время эксплуатации жилища. Градация происходит от А++ (самая высокая энергоэффектиновсть) до Е (самая низкая энергоэффективность).

Чем выше энергетическая эффективность, тем меньше будут расходы на отопление и электричество. Именно для жилья с высоким классом энергоэффективности и хотят запустить "зеленую ипотеку" с пониженной процентной ставкой. Для многих граждан она может стать хорошим способом сэкономить.

Об этом сообщила председатель правления АО "Отбасы банк" Ляззат Ибрагимова, выступая на панельной сессии международного конгресса "ECOJER", посвященной инструментам устойчивого финансирования.

Как считает Ляззат Ибрагимова, сейчас доля расходов на тепловую энергию от общих расходов казахстанских семей составляет всего 3%. У людей просто нет стимула "гнаться" за энергоэффективностью, а значит мало кто будет выбирать жилье по этому показателю.

"Зеленая ипотека" при сниженной ставке поможет сделать энергетически эффективное жилье более привлекательным для казахстанцев. Более того, в связи с возможным дефицитом газа в 2025 году, энергоэффективность домов может стать одним из главных показателей при выборе жилья.

Заранее созданный коммерческий продукт, заточенный на экономию семейных средств, может оказаться очень востребованным в будущем.

“Нужно создавать возможности и ресурсы, которые изначально будут давать преимущества тем, кто будет жить в энергоэффективном жилье. Мы сейчас пишем соответствующий проект и делаем расчеты”, – отметила председатель правления "Отбасы банка".

Ибрагимова также уточнила, что на первом этапе новый ипотечный продукт может быть реализован за счет ресурсов международных финансовых организаций. На втором этапе – через выпуск специализированных облигаций.

"Зеленая ипотека", при должной реализации, может стать хорошей альтернативой обычному ипотечному продукту:

во-первых, у клиента будет сниженная ставка по кредиту;

во-вторых, из-за высокой энергоэффективности жилья налоги за электричество и отопление будут ниже, чем в среднем по рынку;

в-третьих, живя в доме с высоким классом энергетической эффективности, на человека тратится меньше электроэнергии, чем в жилье с низким классом. Таким образом вносится вклад в "зеленую экономику".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/1972932-zelenuyu-ipoteku-pod-nizkiy-protsent-hotyat-zapustit-v-kazahstane/