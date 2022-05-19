Снизятся ли цены на жилье в 2022 году, рассказали аналитики

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Стоимость квадратных метров в Казахстане существенно возросла за последние два года. Однако в апреле текущего года уровень продаж упал. Повлияют ли этот и другие факторы на снижение цен, читайте в материале NUR.KZ.

В 2022 году рынок жилья продолжил рост на фоне продления срока действия старых порогов минимальной достаточности для изъятия пенсионных накоплений.

Когда в апреле данный порог был повышен в два раза, это отразилось на количестве сделок по купле-продаже жилья. Так, казахстанцы стали реже покупать недвижимость: на 22,5% меньше, чем в марте текущего года.

В результате, стали возникать различные мнения о возможном снижении цен на жилье.

Однако даже сокращение объема сделок может оказаться недостаточным для удешевления квартир, считают аналитики Telegram-канала Finance.kz.

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Почему цены продолжат расти

Специалисты отмечают, что на высокую стоимость жилья в Казахстане влияют четыре основных фактора:

В публикации Finance.kz сообщается, что их влияние может сохраниться в течение нескольких лет. Этому могут способствовать недостаточный уровень урбанизации и планы о внедрении новых льготных программ ипотечного кредитования.

При этом немалую роль в дефиците жилья при высоких темпах застройки может оказывать именно теневая экономика.

Отсутствие борьбы с теневой экономикой

Одним из важных факторов роста цен на жилье аналитики называют влияние схем по отмыванию денег.

"Теневой сектор продолжает покупать квартиры за наличку, полностью обходя все процедуры AML (комплекс процедур, направленный на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма – прим. ред.), и никто с этим ничего не хочет делать", – сообщают аналитики Finance.kz.

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Так, чтобы внести крупную сумму денег на банковский счет или провести транзакцию, необходимо подтвердить их происхождение и законность. При этом в развитых странах невозможно провести дорогие сделки за наличку.

Однако в Казахстане полученные незаконным путем (включая коррупцию) деньги могут быть использованы для массовой скупки квартир за наличный расчет.

При этом строительные компании не проверяют данные о происхождении денежных средств и могут беспрепятственно одобрить сделки.

Далее эти квартиры могут быть проданы на вторичном рынке, что приводит к росту цен на жилье. А полученные от продажи деньги в итоге окажутся "чистыми" и их можно будет внести на свой счет в банке, подтвердив происхождение средств договорами о купле-продаже.

"В таких условиях все четыре фактора будут продолжать давить на цены, поднимая их на уровень и выше уровня инфляции", – указывается в сообщении Finance.kz.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1969792-snizyatsya-li-tseny-na-zhile-v-2022-godu-rasskazali-analitiki/