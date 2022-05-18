Алматы стал лидером по отмыванию денег в Казахстане

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Отмывание денег - уголовное правонарушение, которое наносит стране очень серьезный урон. В таких преступных схемах фигурируют огромные суммы денег. Какой ущерб был нанесен стране и в каких регионах чаще всего отмывают деньги, узнали журналисты NUR.KZ.

Отмывание денег - процесс легализации денежных средств и имущества, добытого незаконным путем. Каждое такое правонарушение наносит экономике Казахстана серьезный урон.

Как передают аналитики Finprom, только за первые четыре месяца 2022 года было зарегистрировано 27 таких правонарушений. Это в 2,3 раза больше, чем годом ранее. Для сравнения, за такой же период 2021 года было зарегистрировано всего 12 фактов отмывания денег.

Инфографика: finprom.kz

Где отмывают деньги больше всего

За январь-апрель текущего года данные уголовные правонарушения были зарегистрированы в 13 регионах Казахстана. Больше всего случаев пришлось на Алматы и Алматинскую область — по пять нарушений.

В столице было зарегистрировано четыре попытки отмывания денег. В Атырауской, Западно-Казахстанской и Павлодарской областях зарегистрировали по два правонарушения в каждой.

Инфографика: finprom.kz

Для сравнения, в прошлом году такие правонарушения были зарегистрированы лишь в 9 из 17 регионов.

Какой урон был нанесен экономике страны

По официальным данным, за четыре месяца текущего года общая сумма ущерба, причиненного правонарушениями по легализации денег и имущества, полученных преступным путем, выросла до 2,2 млрд тенге (на 32,4% за год).

Ущерб государству составил 1,2 млрд тенге, а физическим лицам - 976,1 млн тенге. По этим правонарушениям наложен арест и изъято имущество на сумму 365,8 млн тенге, в том числе 315,6 млн тенге — для возмещения ущерба государству, 50,2 млн тенге — физическим лицам.

Инфографика: finprom.kz

Легализация имущества, полученного преступным путем и последующий вывод средств за границу наносит серьезный урон государству. В связи с этим, органами государственных доходов постоянно проводится проверка крупных трансграничных денежных переводов, средняя сумма которых превышает 100 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1969856-almaty-stal-liderom-po-otmyvaniyu-deneg-v-kazahstane/