Россиянам рекомендовали воздержаться от поездок в Великобританию

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В МИД России рекомендовали гражданам воздержаться от поездок в Великобританию, назвав это ответными мерами на враждебное поведение британской стороны. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

Как указали в МИД РФ, к ним поступают многочисленные жалобы российских граждан на то, что им стало фактически невозможно или крайне затруднительно получить визу в Великобританию.

Указывается, что речь в данном случае идет не только о туристах, но и о россиянах, работающих в Британии по контрактам, а также о желающих посетить родственников или воссоединиться с семьями.

После этого перед британским посольством в Москве поставили вопрос о сложившейся неприемлемой ситуации и потребовали разъяснений относительно существа проблемы.

В ответ было заявлено, что Визовая служба Великобритании якобы отдает приоритет обработке визовых заявлений украинских беженцев, поэтому рассмотрение обращений россиян затягивается.

Кроме того, ситуацию усугубляет то, что консульский сбор оплачивается безналичным путем после заполнения электронной анкеты, однако из-за санкций оплатить его картами Visa или Mastercard российского банка не получится.

В МИД России заявили, что подобный подход со стороны британцев неприемлем и противоречит всем ранее достигнутым российско-британским договоренностям по консульским вопросам.

"Принимая во внимание крайне недружественный курс Великобритании по отношению к нашей стране, во избежание финансовых потерь и иных возможных проблем рекомендуем российским гражданам воздержаться, если это возможно, от поездок в Великобританию и попыток оформления британских виз.

До нормализации ситуации будем действовать таким же образом в отношении англичан", - сказано в сообщении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969223-rossiyanam-rekomendovali-vozderzhatsya-ot-poezdok-v-velikobritaniyu/