Более шести млн человек покинули Украину с начала войны

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Данные сайта Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев показали, что больше шести миллионов человек покинули Украину с начала военного конфликта.

Наибольшее количество бежавших граждан Украины, то есть 3,2 млн человек, сосредоточилось в Польше. 895,8 тыс. уехали в Румынию, 785 тыс. - в Россию.

583 тыс. находятся сейчас в Венгрии, 459,5 тыс. - в Молдове. Чуть меньше украинцев уехали в Словакию - 409,5 тыс. Всего 27 тыс. переместились в Беларусь.

Напомним, к концу апреля количество покинувших с начала войны в Украине граждан достигло пяти миллионов.

А в середине апреля ООН сообщила, что ежедневно обратно на родину начали возвращаться десятки тысяч украинских граждан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969079-bolee-shesti-mln-chelovek-pokinuli-ukrainu-s-nachala-voyny/