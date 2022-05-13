Более шести млн человек покинули Украину с начала войны
Опубликовано:
Данные сайта Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев показали, что больше шести миллионов человек покинули Украину с начала военного конфликта.
Наибольшее количество бежавших граждан Украины, то есть 3,2 млн человек, сосредоточилось в Польше. 895,8 тыс. уехали в Румынию, 785 тыс. - в Россию.
583 тыс. находятся сейчас в Венгрии, 459,5 тыс. - в Молдове. Чуть меньше украинцев уехали в Словакию - 409,5 тыс. Всего 27 тыс. переместились в Беларусь.
Напомним, к концу апреля количество покинувших с начала войны в Украине граждан достигло пяти миллионов.
А в середине апреля ООН сообщила, что ежедневно обратно на родину начали возвращаться десятки тысяч украинских граждан.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1969079-bolee-shesti-mln-chelovek-pokinuli-ukrainu-s-nachala-voyny/