Привязан ли тенге к курсу рубля, рассказали аналитики

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Казахстане распространено мнение о том, что стоимость тенге непосредственно привязана к курсу рубля. О том, как действительно происходит ценообразование и "отвязался" ли тенге от российской валюты, читайте в материале NUR.KZ.

На фоне снижения стоимости рубля в медиапространстве возникают различные призывы к Национальному банку РК и правительству перестать поддерживать паритет казахстанской валюты к рублю на уровне около 5 тенге.

Согласно данным суждениям, в результате "отвязки" казахстанская экономика будет способна пережить образовавшийся валютный кризис.

Однако, как сообщает Telegram-канал Tengenomika, широкое распространение подобных идей демонстрирует тот факт, что население не в полной мере осведомлено о процессах курсообразования рубля и тенге.

Как формируется курс тенге к рублю

Напомним, что казахстанский тенге имеет плавающий курс – его стоимость определяется за счет биржевых торгов. Поэтому ранее, как сообщают аналитики, курс RUB-KZT в пределах 5-6 тенге никто не удерживал.

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

"По большей части его (курс рубля - прим. ред.) определял валютный рынок Казахстана в лице его участников, в зависимости от наличия большого спроса на рубли и другие иностранные валюты (так формируется в том числе кросс-курс RUB-KZT), необходимые для покупки импорта, в том числе из России", – указывается в сообщении Tengenomika.

Отметим, что Казахстан получает большие объемы импорта товаров из России. И именно из-за необходимости приобретать российские товары в Казахстане формируется высокий спрос на рубли.

Соответственно, этот спрос отражался на сохранении курса российской валюты в пределах 5 тенге.

То есть, ранее искусственной привязки тенге к курсу рубля не было – все определялось рыночными механизмами.

Но сейчас ситуация изменилась.

Что будет, если "отпустить" курс тенге к рублю

На данный момент Нацбанк проводит валютные интервенции для поддержания тенге по отношению к иностранным валютам. При этом курс рубля снизился и держится на уровне 4 тенге.

И это как раз и может восприниматься как "отвязка тенге от слабеющего рубля".

Иллюстративное фото: Suwaree Tangbovornpichet/Getty Images

Но, как отмечают аналитики, в этих условиях ситуация другая: сейчас стоимость тенге искусственно поддерживается на этом уровне.

Поэтому, если "отпустить" курс тенге прямо сейчас, то это будет означать не укрепление казахстанской валюты, а наоборот, ее ослабление.

"Достаточно вспомнить то, как две недели назад, когда на форексе (валютная биржа – прим. ред.) рубль начал стремительно падать к доллару США, мы наблюдали не только снижение курса тенге к доллару США, но и к самому рублю тоже выше отметок в 6 тенге", – сообщается в публикации Tengenomika.

Но из-за искусственного удержания нынешнего курса тенге тратятся резервы государства. Так, на поддержку этого курса за последние две недели было потрачено около 500 млн долларов США.

Иллюстративное фото: Yevgeniy Sambulov/Getty Images

То есть, чтобы и дальше держать тенге крепким на фоне падающего рубля (как бы "отвязать" казахстанскую валюту от российской), придется тратить еще больше государственных денег.

При этом такая политика, кроме истощения валютных резервов страны, может привести к еще большей импортозависимости.

На данный момент из России в Казахстан импортируются не только потребительские товары, но и различные полуфабрикаты, оборудование, комплектующие, товары для промышленности, сельского хозяйства и так далее.

А если курс рубля резко ослабнет по отношению к тенге, то объемы российского импорта могут увеличиться.

Соответственно, ввозимых товаров станет больше, а импортозависимость Казахстана может только усугубиться.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1960004-privyazan-li-tenge-k-kursu-rublya-rasskazali-analitiki/