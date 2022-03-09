Ожидается ли наплыв российских товаров в Казахстане, рассказали аналитики

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Геополитическая обстановка в соседних странах и санкции могут привести к нарушению цепочек международной торговли. О том, как это может отразиться на внутреннем рынке Казахстана, читайте в материале NUR.KZ.

Одним из основных торговых партнеров Казахстана является Российская федерация. Экономика двух государств имеет большую взаимосвязанность, что также отражается и на курсе отечественной валюты.

Поэтому на фоне введения санкций против России в Сети стали распространяться слухи о том, что на казахстанский рынок может поступить большой поток российских товаров. А это якобы может навредить сфере промышленности Казахстана.

О том, какие риски имеются и как санкции могут повлиять на товарооборот двух стран, рассказали аналитики телеграм-канала Tradereport.kz.

Сколько товаров Россия поставляла на Запад

По мнению источника, под термином "Западные страны" в контексте санкций следует понимать следующие государства: Европейский союз, Великобритания, Австралия, США, Канада, Япония и Корея.

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Аналитики указывают, что в эти страны за 2020 год Россия поставила товары на сумму 180 млрд долларов США. При этом структура экспорта оказалась следующей:

полуфабрикаты – нефтепродукты, металлы, золото и сжиженный газ – составляют 53% от общего объема;

сырье – нефть, природный газ, уголь и алмазы – составили 32%;

готовые изделия – 4% от экспорта, при этом большая часть относится к различным сортам рыбы, автомобильным шинам, лекарствам и алкогольной продукции;

прочие товары – 12%, при этом обычно в этой категории прячутся некодированные товары и оружие, сообщают аналитики.

То есть, экспорт именно готовых товаров составляет всего 4% от внешних продаж РФ с указанными странами, что равно 7-8 млрд долларов США.

При этом данное направление может быть покрыто другими рынками. Например, Китай, Индия или Иран могут заменить западные страны, так как они ежегодно импортируют товары на сумму около 2,5 трлн долларов США.

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Изменятся ли условия для Казахстана и стран СНГ

Как отмечают аналитики, Россия до применения санкций активно торговала со странами СНГ, Китаем, Египтом и Ираном, куда уходила большая часть готовой продукции.

Поэтому специалисты считают маловероятным сценарий, при котором в результате текущих санкций российские товары хлынут на казахстанский рынок и уничтожат промышленность страны.

"Доля России в нашем импорте останется на уровне 35-45%. Даже из-за западных торгово-экономических ограничений, особенно в результате нехватки в РФ новых технологий и оборудования, импорт может сократиться", – отмечают аналитики Tradereport.kz.

При этом они сообщают, что сырьевая отрасль Казахстана может получить выгоду от сложившейся ситуации:

"А вот насчет сырья и полусырья российского, (этих товаров - прим. ред.) на нашем рынке и так хватает. Даже если придут, они придут с некоторым дисконтом, которые даже на руку нашим переработчикам".

Напомним, что ранее сообщалось о рисках подорожания продуктов питания из-за роста курса доллара в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1959292-ozhidaetsya-li-naplyv-rossiyskih-tovarov-v-kazahstane-rasskazali-analitiki/