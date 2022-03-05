"Каждый второй товар на полках - российский": почему курс тенге зависит от рубля, объяснил эксперт

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Тенге продолжает слабеть на фоне антироссийских санкций - сегодня официальный курс доллара перевалил за 503 тенге. Почему казахстанская валюта так зависит от валюты соседней России, объяснил экономист телеканалу КТК.

Вечерние торги на бирже завершились на отметке 503,3 тенге за доллар. В обменниках цены на американскую валюту выросли до 525 тенге за единицу.

Нацбанк поддерживает тенге интервенциями.

"Я думаю, что правильно сейчас делает Нацбанк. Он минимизирует шоки кратковременные. Потом Нацбанк включает регулирование. То есть когда ограничения есть, это какие-то предписания есть. Вот в сочетании интервенции и регулирование, оно хорошо будет стабилизировать курс. Курс стараются стабилизировать от каких-то спекулятивных игр", - поделился своим мнением экономист Расул Рысмамбетов.

Однако депутаты считают, что регулятору не стоит вмешиваться - рынок рано или поздно сам определит реальную стоимость "американца".

Однако экономисты заявили, что отвязать тенге от рубля пока все равно не получится.

"Очень многие политики или кто-нибудь еще прям сидят и обвиняют Нацбанк, что там где-то сидят люди с такими металлическими прутами, которые взяли и связали тенге и рубль вместе. Это сделали сами предприниматели. У нас 42% импорта из России. То есть каждый второй импортный товар на наших полках, он российский. За две трети этих товаров мы платим в рублях", - объяснил независимый финансовый аналитик Андрей Чеботарев.

Зависимость может уменьшиться, если Казахстан будет производить больше своей продукции, говорят эксперты. Но только вот процесс это далеко не быстрый.

В 2021 году товарооборот между Россией и нашей страной достиг 26,5 миллиарда долларов. Делать прогнозы на этот год пока никто не берется.

Источник: КТК

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1959561-kazhdyy-vtoroy-tovar-na-polkah-rossiyskiy-pochemu-kurs-tenge-zavisit-ot-rublya-obyasnil-ekspert/