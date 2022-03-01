Минимальные цены на сигареты установил Минфин Казахстана

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Минимальные цены на сигареты в Казахстане теперь будет утверждать Министерство финансов РК (МФ РК). С сегодняшнего дня ведомство решило сохранить их на установленном с начала года уровне. Не ниже какой цены могут стоить сигареты в стране, читайте в материале NUR.KZ.

С 2007 года, согласно постановлению правительства РК, в стране устанавливаются и постоянно обновляются минимальные розничные цены на сигареты с фильтром, без фильтра и папиросы.

Например, с 1 июля 2021 года 20 сигарет у казахстанских розничных продавцов могли стоить не дешевле 520 тенге. А с 1 января 2022 года минимальная цена установлена на уровне 550 тенге.

Отметим, что дороже пачка сигарет может стоить, а дешевле установленной цены - нет.

В Комитете государственных доходов МФ РК, сообщили о внесении поправок в закон «О государственном регулировании производства и оборота табачных изделий», согласно которым компетенция правительства РК по установлению минимальных розничных на сигареты передана Министерству финансов.

В связи с этим Минфин издал свой приказ «Об установлении минимальных розничных цен на сигареты с фильтром, без фильтра, папиросы», в котором на ближайший год установил ранее утвержденные минимальные цены.

В частности, 20 сигарет с фильтром, без фильтра и папиросы должны стоить минимум:

550 тенге – с 1 марта по 30 июня 2022 года;

570 тенге – с 1 июля по 31 декабря 2022 года;

600 тенге – с 1 января 2023 года.

В ведомстве также сообщают, что данная мера направлена на сокращение распространения и употребления табака жителями страны.

Напомним, что за курение в общественных местах в Казахстане предусмотрены штрафы. Под запрет попадают в том числе электронные сигареты, системы для нагрева табака и другие курительные приборы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1958565-minimalnye-tseny-na-sigarety-ustanovil-minfin-kazahstana/