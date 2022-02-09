Будет ли дальше укрепляться доллар по отношению к тенге, рассказали в Нацбанке

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Специалисты Национального банка РК рассказали об основных факторах влияния на курс тенге в январе текущего года и о своих ожиданиях от внешних финансовых рынков. Все подробности в материале NUR.KZ.

Специалисты Национального банка РК озвучили тезисы по динамике курса тенге и рассказали о влиянии политики Федеральной резервной системы на финансовые рынки.

Динамика курса тенге в обстоятельствах внутреннего рынка

Ситуация на валютном рынке после событий начала января полностью нормализовалась. После почти недельного отсутствия торгов образовался накопленный спрос на иностранную валюту, поэтому 12-13 января Нацбанк провел валютные интервенции. Их объем составил 240 млн долларов США.

Несмотря на рост цен на нефть, в январе курс тенге ослаб на 0,4%, до 433,52. Что связано с глобальным укреплением доллара США, ослаблением валют основных торговых партнеров и продолжением оттока нерезидентов с долгового рынка Казахстана.

Динамика российского рубля – основного торгового партнера РК – в течение месяца была негативной на фоне возросших геополитических рисков. В итоге рубль ослаб на 2,85% за месяц.

Повышение базовой ставки Национальным банком позволило сохранить некоторую привлекательность тенговых инструментов, оказав дополнительную поддержку тенге.

Уже с начала февраля тенге укрепился на 1,3%, до уровня 427,95. На положительную динамику особенно влияет высокая цена на нефть, которая держится выше отметки 90-91 долл. США за баррель. Также положительно сказалось снижение геополитических рисков по ситуации с Украиной и, как следствие, укрепление российского рубля (на 3% с начала месяца).

К тому же поддержку национальной валюте оказывает снижение спроса на инвалюту со стороны юридических лиц после активных наращиваний позиций в ноябре-декабре. А также благоприятен сезонный фактор - осуществление налоговых платежей экспортерами в республиканский бюджет.

Перспективы курса тенге в зависимости от внешних рынков

Национальная валюта зависит как от внутренних, так и от внешних факторов рынка.

На внешних финансовых рынках, как считают эксперты, опасений, связанных с рисками тяжелого течения Covid-19, локдаунами и ограничениями, нет. Неопределенность остается только по поводу ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США и динамики роста доллара.

Если политика ФРС пойдет в сторону ужесточения, то появятся риски негативной динамики на рынке акций и дальнейший отток из финансовых инструментов развивающихся рынков.

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Однако, как отмечает заместитель председателя Нацбанка Алия Молдабекова, рынком уже заложено более четырех повышений ставки ФРС в текущем году, поэтому дальнейшее значительное укрепление доллара США маловероятно, что улучшает перспективы валют развивающихся стран, к которым относится и тенге.

К тому же, если всплеск заболеваемости коронавирусом весной завершится, то появятся перспективы для мировых экономик, проблемы с цепочками поставок будут решены и снизится инфляция. В этом случае отпадет необходимость агрессивного повышения ставок со стороны ФРС, что возможно ослабит глобальный курс доллара США.

Последние два месяца 2021 года наблюдался большой спрос на наличную иностранную валюту, что говорило об ожиданиях со стороны населения по ослаблению курса тенге. Но отметим, что Национальным банком для поддержки тенге реализуются среднесрочные меры по уменьшению импортозависимости и снижению уровня инфляции.

Отметим, что курс доллара к тенге вновь подешевел по итогам торгов, проведенных утром 9 февраля. Теперь стоимость американской валюты составляет 426,7 тенге за единицу.

Напомним, что свои прогнозы относительно инфляции, курса тенге, базовой ставки и других важных экономических показателей сделали и специалисты Ассоциации финансистов Казахстана по результатам проведенного опроса.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1955351-budet-li-dalshe-ukreplyatsya-dollar-rasskazali-v-natsbanke/