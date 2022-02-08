Прогнозы по курсу доллара и уровню инфляции в Казахстане сделали эксперты

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

В результате уже ставшего традиционным опроса экспертов финансового рынка были сделаны прогнозы на ближайший месяц и год по основным экономическим показателям. Как будут увеличиваться цены на нефть, сколько будет стоить доллар и в каких пределах прогнозируется уровень инфляции, читайте в материале NUR.KZ.

Специалисты аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана представили результаты очередного опроса профессиональных участников финансового рынка в отношении некоторых индикаторов в феврале 2022 года.

В исследовании были изучены мнения представителей банковских, страховых, брокерских организаций, сотрудников аналитических и казначейских подразделений по прогнозам следующих ключевых индикаторов:

инфляция;

стоимость доллара США по отношению к казахстанскому тенге;

стоимость доллара США по отношению к российскому рублю;

стоимость нефти марки Brent;

базовая ставка Нацбанка РК;

ВВП.

Как изменится инфляция и стоимость доллара в стране

На фоне роста наблюдаемой инфляции, которая в январе составила 8,5%, отсутствия стабильности на сырьевом рынке и усиления внешнего давления мировой экономики средняя оценка ожидаемой через год инфляции увеличилась с ожидаемых 7,4% до 8,3%.

Напомним, что в декабре 2021 года годовая инфляция составила 8,4%.

По мнению экспертов, принимаемые антиинфляционные меры могут носить как среднесрочный, так и долгосрочный характер, но при этом регулирование цен на ГСМ истекает в середине года.

Позитивная динамика цен на нефть и меры по стабилизации валютного рынка не улучшили ожидания экспертов по курсу тенге. На их мнение могли повлиять геополитическая напряженность и ужесточение монетарной политики Федеральной резервной системы.

Респонденты прогнозируют, что к началу марта 2022 года курс доллара США составит 436,6 тенге за доллар. Сейчас он находится на уровне 431,37 тенге. Через год эксперты ожидают роста доллара до 449,2 тенге.

Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Какие ожидания по базовой ставке и стоимости нефти

Базовая ставка была повышена в январе текущего года сразу на 0,5 процентных пункта до 10,25%. При этом 60% опрошенных экспертов не ожидают ее дальнейшего повышения в ближайшее время. Остальные 40% прогнозируют, что уже 9 марта Нацбанк может принять решение повысить базовую ставку до 10,50%.

Нефтяные котировки с начала года выросли уже на 20%. При этом их рост за весь 2021 год составлял 50%. Это связано с недостаточным предложением при быстром восстановлении спроса на сырье. Исходя из этого, среднесрочные ожидания по ценам на нефть достигли 82,1 доллара за баррель. Ранее эксперты прогнозировали цены на уровне 79,1 доллара за баррель.

Ускоряющаяся мировая инфляция и негативное влияние COVID-19 в 2022 году могут замедлить экономический рост. Даже Международный валютный фонд сократил свои ожидания по росту мировой экономики до 4,4%. Ранее был озвучен прогноз в 4,9%.

Опрошенные эксперты также снизили ожидания по росту внутреннего валового продукта Казахстана до 3,4%. Ранее специалисты озвучили уровень роста ВВП страны на уровне 3,6%.

Инфографика: Ассоциация финансистов Казахстана

Напоминаем, что экспертами также был сделан обзор основных мировых и казахстанских тенденций экономики, в котором был дан прогноз по увеличению доходов казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1955131-prognozy-po-kursu-dollara-i-urovnyu-inflyatsii-sdelali-eksperty-v-kazahstane/