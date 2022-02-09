Курс доллара резко упал после утренних торгов в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Курс доллара к тенге вновь подешевел по итогам торгов, проведенных утром 9 февраля. Теперь стоимость американской валюты составляет 426,7 тенге за единицу, сообщается на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи.

Стоимость доллара к тенге постепенно снижается последние несколько дней, начиная с 3 февраля.

Сегодня же, после утренних торгов, текущий курс доллара составил 426,7 тенге. Стоимость снизилась на 1,74 тенге по сравнению с предыдущими показателями.

По данным со страницы обменного курса на NUR.KZ, на сегодня в казахстанских банках и обменниках валюту можно продать или купить по следующим ценам:

в Нур-Султане стоимость покупки составляет 424,5 – 425,5 тенге, стоимость продажи – от 428 до 430,5 тенге;

стоимость покупки составляет – тенге, стоимость продажи – от до тенге; в Алматы стоимость покупки варьируется от 424,5 до 434,5 тенге, а продажи – от 428 до 436 тенге;

стоимость покупки варьируется от до тенге, а продажи – от до тенге; в Шымкенте доллар, как и в столице, можно купить за 424,5 – 425,5 тенге, а продать за 428 – 430,5 тенге.

Ранее были опубликованы прогнозы экономистов на ближайший месяц и год по основным экономическим показателям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1955301-dollar-vnov-podeshevel-v-kazahstane/