Рассылку о "госсубсидиях" в 50 тыс. тенге каждому казахстанцу прокомментировали в Минфине

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В Сети появилась информация о том, что казахстанцам якобы рассылается "государственная субсидия" от Министерства финансов в размере 50 тыс. тенге на человека.

Как передает официальный портал StopFake.kz, эта рассылка является фейком.

Фактчекеры указали, что даже в самой рассылке адрес ссылки, якобы принадлежащей Министерству финансов, на самом деле ведет на сторонний ресурс.

На официальном портале министерства никакой информации о выплате государственных субсидий нет. Также в ведомстве официально опровергли заявления из рассылки.

Отмечается, что о подобных выплатах также не сообщалось в СМИ и на других официальных ресурсах.

Более того, на ложность информации указывает и способ "получения" денег: авторы предлагают разослать сообщение о выплатах 20 друзьям или пяти группам в WhatsApp, чтобы получить средства на свой счет.

Подобным образом социальные выплаты в РК не назначаются, подчеркнули эксперты StopFake.

Напомним, что накануне мы сообщали о подобной мошеннической схеме: там казахстанцев обманывали получением "пособия на жизнь".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1951242-informatsiyu-o-rassylke-gossubsidii-v-razmere-50-tys-tenge-obsuzhdayut-v-kaznete/