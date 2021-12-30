Лира дешевеет: станут ли турецкие товары и услуги доступнее для казахстанцев, рассказали аналитики

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Ситуация с курсом национальной валюты Турции за уходящий год оказалась сложной. Ее обесценивание также отразится на казахстанцах. О том, будут ли эти последствия положительными или отрицательными, читайте в материале NUR.KZ.

С 1 января 2019 года по 28 декабря 2021 года курс турецкой лиры по отношению к тенге снизился с 72,88 до 38,2 тенге.

То есть валюта Турции обесценилась в 1,9 раза. А при пиковых падениях курс достигал 29,72 тенге, что в 2,4 раза дешевле стоимости в январе 2019 года.

При этом в Турции существенно возросла инфляция, которая официально превысила отметку в 21%. В то же время неофициальные данные указывают на уровень инфляции в пределах 58%.

Напомним, что одной из основных причин подобных явлений специалисты называли необоснованное снижение базовой ставки центрального банка страны.

Как сообщают аналитики телеграм-канала Tengenomika, казахстанцы могут воспользоваться данной ситуацией и получить выгоду от падения курса лиры.

Станут ли дешевле товары

Аналитики отмечают, что подобное падение курса лиры к тенге должно повлиять на удешевление турецких товаров и услуг.

При этом снижение цен для казахстанцев в теории должно быть равно тому значению, на которое тенге окреп по отношению к лире. То есть до почти в 2 раза.

И это уже отражается на экономическом поведении наших соотечественников. Например, уже отмечалось, что казахстанцы стали активно скупать жилье в Турции.

Иллюстративное фото: Pixabay

Однако этот процесс может продолжаться до тех пор, пока рост внутренних цен в Турции не догонит темпы падения национальной валюты.

Именно от стоимости лиры зависят цены на импортное сырье в этом государстве. Также к ней "привязаны" цены на услуги в турецких отелях, сообщают аналитики.

Ожидается ли девальвация в Казахстане

Напомним, что в интернете часто возникают различные слухи о якобы грядущей девальвации казахстанского тенге.

Например, в 2021 году о подобных рисках говорили экономисты. Однако эта тема обсуждалась на фоне мер по искусственному снижению цен на жилье и продукты.

В свою очередь, независимые аналитики, наоборот, указывали на беспочвенность слухов о резком падении курса тенге.

Согласно их мнению, процессы девальвации не являются периодичными. То есть они не будут обязательно повторяться через каждые несколько лет.

А случаи снижения стоимости национальной валюты к доллару объясняются плавающим курсом тенге.

При этом нацвалюта Казахстана может даже окрепнуть, считают специалисты. Подобное уже отмечалось во втором квартале 2021 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1949042-lira-desheveet-stanut-li-turetskie-tovary-i-uslugi-dostupnee-dlya-kazahstantsev-rasskazali-analitiki/