Как изменился курс тенге в текущем году

Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

2021 год отметился несколькими резкими изменениями в глобальной экономике, что также влияло на стоимость национальной валюты Казахстана. О том, как за уходящий год менялся курс тенге, читайте в материале NUR.KZ.

Стоимость национальной валюты Казахстана определяется путем биржевых торгов.

То есть, тенге имеет плавающий курс. При этом данный курс выявляется за счет использования метода Франкфуртского аукциона.

На стоимость нацвалюты могут влиять различные события, которые отражаются на снижении или повышении курса тенге по отношению к доллару США и другим мировым валютам.

Рассмотрим динамику этих изменений за текущий год и прогнозы о том, какую стоимость валюты Казахстана следует ожидать в ближайшее время.

Тенге в первом квартале

Согласно данным Национального банка Казахстана, на 1 января 2021 года один доллар США стоил 420,91 тенге.

В январе курс то снижался до 418 тенге, то вновь поднимался до начальной отметки. Однако к концу месяца произошел резкий скачок до 424,22 тенге за доллар.

Как менялась стоимость тенге к доллару в 1 квартале 2021 года. Источник: Национальный банк Казахстана

В середине первого квартала 2021 года тенге постепенно укреплялся и достиг отметки в 414,77 тенге.

Однако к концу периода нацвалюта снова ослабла до 424,34 тенге. То есть потеряла 0,8% от стоимости на начало года.

На тот момент эксперты предсказывали дальнейшее падение тенге из-за внешних факторов: ослабление лиры и снижение цен на нефть.

Второй квартал

На 1 апреля 2021 года курс доллара составлял 424,89 тенге. Однако за две недели нацвалюта резко ослабла до 433,55 тенге – пик стоимости за весь квартал.

Как менялась стоимость тенге к доллару во 2 квартале 2021 года. Источник: Национальный банк Казахстана

В этот момент эксперты предсказывали падение нацвалюты Казахстана до 450 тенге.

Далее тенге постепенно укреплялся и закончил период на отметке 427,79 тенге за доллар.

В результате, потеря стоимости за второй квартал составила 2,9 тенге или 0,68%. А с начала года падение курса к доллару США составило 6,88 тенге или 1,85%.

Укрепление в третьем квартале

Третий квартал начался с курса 427,89 тенге за доллар США.

Далее весь период наблюдались резкие скачки вверх, которые сменялись резкими падениями. Так, пик в 429,8 тенге за доллар был достигнут уже 7 сентября. На этом фоне снова поднимались слухи о девальвации.

Как менялась стоимость тенге к доллару в 3 квартале 2021 года. Источник: Национальный банк Казахстана

Однако далее курс постепенно снижался в общей динамике и достиг 423,91 тенге к концу периода. И только в последний день третьего квартала доллар снова подорожал до 425,67 тенге.

В итоге за этот период тенге окреп на 2,22 тенге или 0,52%. Однако с 1 января стоимость нацвалюты снизилась на 4,76 тенге (1,35%) по отношению к доллару.

При этом, согласно данным индекса Биг Мака, курс тенге на август 2021 года был равен 159 тенге.

Падение тенге в четвертом квартале

На 1 октября 2021 года курс доллара оценивался в 425,7 тенге.

Но далее стоимость нацвалюты Казахстана постепенно снижалась и достигла 432,28 тенге. То есть в целом неполный четвертый квартал 2021 года оказался плохим для отечественной валюты.

Как менялась стоимость тенге к доллару в 4 квартале 2021 года. Источник: Национальный банк Казахстана

Так, наибольшая стоимость доллара была достигнута 21 декабря – 436,35 тенге. Почти такой же пик держался с 4 по 6 декабря – 436,29 тенге.

Однако к концу декабря ситуация начала улучшаться: с 21 и к началу 27 декабря тенге укрепился с пиковой отметки до 432,28 тенге.

Получается, что за неполный четвертый квартал казахстанская валюта потеряла 6,58 тенге или 1,55%.

Подводя итоги, можно отметить, что с начала 2021 года по 27 декабря курс тенге к доллару США снизился на 11,37 тенге или 2,92%.

При этом самый благоприятный для тенге период был зафиксирован в третьем квартале, когда курс нацвалюты укрепился по итогам июля-сентября на 2,22 тенге (0,52%).

Наиболее крепким в 2021 году тенге был в середине первого квартала, когда доллар оценивался в 414,77 тенге.

А самым неблагополучным стал конец года, когда доллар подорожал до максимального за уходящий год значения (на утро 27 числа) – 436,35 тенге.

Напомним, что в декабре эксперты прогнозировали падение нацвалюты до 450 тенге за доллар в ближайшее время.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1947765-kak-izmenilsya-kurs-tenge-v-tekuschem-godu/