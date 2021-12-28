Достигнет ли цена на дизтопливо 400 тенге, пояснили в Минэнерго

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Вице-министр энергетики Асет Магауов в кулуарах СЦК рассказал, возможен ли рост цен на дизельное топливо до 400 тенге за литр, передает корреспондент NUR.KZ.

В Сети распространяется документ сети АЗС, в котором прогнозные цены на бензин АИ-92 составляют 240 тенге, а на дизтопливо - 400 тенге.

Вице-министр энергетики говорит, что видел это письмо.

"Это письмо два месяца циркулирует в соцсетях. Связывались с компанией. Они сказали, что для своих потребителей они сделали такие прогнозы и коммерческое предложение свое такое дали, то есть, это взаимоотношения между хозяйствующими субъектами", - сообщил он.

В целом, по его словам, такой цены на дизтопливо ожидать не следует.

"Нет, я думаю, по 400 точно не будет. В принципе, сейчас мы видим, что цены немного устаканились, импорт из России зашел хороший.

Как министр уже отметил, цены прогнозировать достаточно тяжело. Все зависит от мировых цен на нефть.

Определенную корреляцию мы видим и влияние на цены на внутреннем рынке, потому что какие-то объемы дизтоплива мы продолжаем импортировать. Не в таких агрессивных объемах, как было в ноябре или октябре. Сейчас уже объемы импорта снизились, но, в целом, корреляция с ценами есть", - подчеркнул вице-министр.

Говоря о возможном росте цен на бензин марки АИ-92 до 240 тенге за литр, он отметил, что Казахстан сейчас в отношении бензина весьма самодостаточный.

"Это по дизелю у нас существенный импорт в этом году прошел. По бензину, я думаю, мы свои внутренние потребности закроем, а дальше все зависит от того, насколько потребление по бензину будет расти. То есть, за последние три месяца мы вышли по уровню потребления на уровень 2019 года. Мы биржевые торги ведем по бензину, это рыночный индикатор. Резкой тенденции роста мы не видим", - резюмировал Асет Магауов.

Ранее глава Минэнерго Магзум Мирзагалиев поделился своим прогнозом по ценам на горюче-смазочные материалы (ГСМ) в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1948953-dostignet-li-tsena-na-diztoplivo-400-tenge-poyasnili-v-minenergo/