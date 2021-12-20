Как изменились цены на бензин в Казахстане

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С начала текущего года цены на бензин и другие виды топлива увеличиваются. Какая стоимость бензина марки АИ-95 сложилась в разных регионах страны на первую неделю декабря, читайте в материале NUR.KZ

По итогам обзора Агентства по защите и развитию конкуренции, цен на бензин марки АИ-92 в Казахстане с 3 по 10 декабря 2021 года на таких крупных автомобильных заправочных станциях как "Гелиос", PetroRetail, "Газпромнефть Казахстан", SINOIL, расположенных в разных регионах страны, сложились разные показатели.

Самая высокая стоимость на бензин данной марки была зафиксирована в Туркестане, ее уровень достигал 189 тенге за литр, нижняя граница начиналась от 175 тенге.

Самая низкая стоимость бензина АИ-92 установилась в Атырауской области на уровне от 168 до 170 тенге за литр.

В разрезе трех крупнейших городов страны был закреплен следующий уровень цен на самую распространенную марку бензина:

Нур-Султан - от 178 до 182 тенге за литр

тенге за литр Алматы- от 179 до 180 тенге за литр

тенге за литр Шымкент - от 175 до 179 тенге за литр

В городе Актобе, как и в Западно-Казахстанской и Мангистауской области, цена за литр бензина АИ-92 не превышала 174 тенге.

В Кызылорде и Павлодаре цены на бензин были одинаковыми за первую неделю декабря и колебались на уровне 178/179 тенге за литр. Рядом с этими городами по ценам на популярную марку бензина находилась Восточно-Казахстанская область с уровнем от 177 до 180 тенге.

В Северо-Казахстанской области цена 92-го бензина за отчетную неделю не опускалась ниже уровня 182 тенге и не поднималась выше 183 тенге за литр. В Костанае цены были чуть ниже - от 177 тенге до 182 тенге за литр бензина.

В Карагандинской области цена бензина находилась на уровне 180/182 тенге за литр бензина марки АИ-92.

В Алматинской области цены на востребованную марку бензина были выше на 1 тенге, чем в самом городе, и варьировали от 180 до 181 тенге за литр. В соседней Жамбылской области стоимость бензина находилась в пределах алматинских цен и составляла 179/181 тенге за литр.

Сравнение цен с прошлым периодом

Согласно данным мониторинга предыдущей недели (с 19 ноября по 3 декабря), цены на бензин АИ-92 во многих регионах остались на прежнем уровне (Нур-Султан, Западно-Казахстанская, Кызылординская, Восточно-Казахстанская, Северно-Казахстанская, Костанайская, Актюбинская области).

Цены повысились в Шымкенте (со 174/177 тенге до 175/179 тенге за литр), Акмолинской (со 181/182 тенге до 182/183 тенге за литр) и Жамбылской (со 179 тенге до 179/181 тенге за литр) областях.

Самое значительное повышение стоимости 92-го бензина произошло в Туркестанской области. Отличие от прошлой недели составило разницу в 10 тенге, максимальное значение до 3 декабря составляло 179 тенге, а на 10 декабря - уже 189 тенге.

Понижение цен в сравнении с прошлым периодом, с 19 ноября по 3 декабря, произошло в Алматы (со 179/181 тенге до 179/180 тенге за литр), Мангистауской (со 180 тенге до 172/174 тенге за литр) и Карагандинской (со 181/182 тенге до 180/182 тенге за литр) областях. В Атырауской области цена от ранее установленных 169 тенге стала варьировать от 168 до 170 тенге.

Напомним, что по итогам ноября бензин АИ-92 с начала 2021 года в Казахстане подорожал на 19%. Резкий скачек цен наблюдался в начале года. Причины, по которым цены на бензин и дизельное топливо растут, мы освещали ранее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/1947475-kak-izmenilis-tseny-na-benzin-v-kazahstane/