Нацбанк продал на бирже 64,6 млн долларов для поддержки тенге

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Спрос на иностранную валюту вырос в Казахстане на фоне ухудшения ситуации на внешних рынках. Зампредседателя Нацбанка Алия Молдабекова рассказала, какие действия предпринимает финрегулятор для поддержки нацвалюты, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Национального банка Казахстана.

Как сообщила Молдабекова, 2 декабря объем торгов парой тенге-доллар на бирже достиг рекорда с апреля 2020 года и составил 292 млн долларов США.

Рост объема торгов и ослабление курса до отметки 436 тенге за доллар произошло на фоне повышенного спроса на иностранную валюту, объясняют в Нацбанке. По словам Молдабековой, повышенный спрос связан со следующими факторами:

обвальное снижение цен на нефть из-за растущих опасений относительно распространения штамма "омикрон". Так, 1 декабря котировки марки Brent ушли ниже 70 долларов за баррель и достигли отметки в 68,14 – это минимум с августа текущего года. снижение цен на нефть до локальных минимумов спровоцировало дополнительный внутренний спрос на иностранную валюту со стороны компаний и физических лиц. В связи с тем, что 1 декабря был выходным днем в Казахстане, часть спроса была реализована через онлайн-платформы БВУ. Поэтому практически все банки, системы которых позволяют конвертировать валюту онлайн, оказались на утро 2 декабря в "короткой" позиции, т.е. должны были приобрести валюту, которую продали в нерабочее время своим клиентам. А часть спроса вылилась на биржевой рынок сразу после открытия торгов. Поэтому вчера банки покупали валюту для своих клиентов и для закрытия "короткой" позиции, и для исполнения вновь поступающих заявок. значительный спрос на иностранную валюту подогревался и со стороны инвесторов-нерезидентов. На фоне глобального оттока с развивающихся рынков нерезиденты конвертировались обратно из тенге в иностранную валюту. Увеличение спроса отразилось на котировках на межбанковском рынке, где курс покупки доходил до 441 тенге за доллар.

"В целях стабилизации ситуации на валютном рынке на фоне значительного превышения спроса на иностранную валюту над ее предложением, Нацбанк 2 декабря провел интервенции в объеме 64,6 млн долларов США. Это позволило не допустить усиления спекулятивных настроений и дестабилизирующих скачков обменного курса. Дополнительный спрос, связанный с короткими позициями банков и выходом нерезидентов, был удовлетворен в полном объеме", - сообщила зампред финрегулятора.

Отмечается, что ситуация на рынках остается волатильной. Глобальное укрепление доллара объясняется и тем, что глава ФРС Дж. Пауэлл сделал заявление о более скором сворачивании программы количественного смягчения.

"Спрос на валюту на внутреннем рынке сохраняется. К концу года компании находятся в активной фазе освоения бюджетов, осуществления выплат, что поддерживает спрос на иностранную валюту.

Несмотря на вчерашнее решение ОПЕК+, оставить в силе предыдущие договоренности о постепенном наращивании объемов добычи, котировки нефти отыграли первичную overreaction (чрезмерная реакция - прим.) и закрылись адекватно в районе 70 долларов за баррель.

Дальнейшее развитие ситуации будет во многом определяться темпами распространения нового штамма коронавируса и его устойчивостью к вакцинам. Национальный банк продолжает внимательно отслеживать ситуацию и готов принимать адекватные меры для поддержки рынка", - заключила Молдабекова.

Напомним, вчера доллар поднялся в цене выше 435 тенге за единицу. А перед праздничным выходным, 30 ноября, большинство обменных пунктов Нур-Султана перестали продавать доллары США.

На прошлой неделе в Ассоциации обменных пунктов Казахстана заявили о нехватке долларов - банки установили лимит на реализуемые объемы иностранной валюты. Позже на это заявление ответили в Нацбанке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1945088-natsbank-prodal-na-birzhe-646-mln-dollarov-dlya-podderzhki-tenge/