Спрос на доллар в Казахстане резко вырос, заявили в Нацбанке

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Замглавы Нацбанка Алия Молдабекова сообщила, что за последние недели в стране резко вырос спрос на доллар, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу НБ РК.

Как отметила Молдабекова, на фоне реализации риск-событий на внешних рынках тенге испытал значительное давление. Так, с ее слов, курс тенге по итогам прошлого месяца ослаб на 1,7%, до 434,20.

"Негативная динамика нацвалюты была сконцентрирована в последние дни месяца. Выявление нового штамма коронавируса стало основным триггером, который резко ухудшил ситуацию на внутреннем валютном рынке", – пояснила специалист.

Во-первых, со слов Молдабековой, "омикрон" стал главной причиной падения цен на нефть. Снижение котировок за день, 26 ноября, составило почти 10% – с 81,65 до 73,58. Тенге, как и другие валюты стран-экспортеров нефти, отреагировал ослаблением.

Во-вторых, как отметила замглавы НБ, глобальное бегство из развивающихся рынков непосредственно отразилось и на валютном рынке Казахстана.

"Мы наблюдали масштабный выход нерезидентов из "тенговых" позиций. По нашим расчетам, по итогам ноября нерезиденты конвертировались из тенге в иностранную валюту на сумму около 670 млн долларов США, включая выход портфельных инвесторов из казахстанских ГЦБ, который составил около 190 млн долларов США", – добавила она.

Специалист подчеркивает, что в условиях резкого ухудшения этих факторов почти в 2 раза вырос спрос на иностранную валюту со стороны юр- и физлиц. Объем торгов на бирже 29 и 30 ноября достиг рекордных объемов – около 260 млн долларов в день.

"На фоне спекулятивного спроса в целях обеспечения финансовой стабильности впервые с октября 2020 года Национальный Банк в последние два дня ноября провел валютные интервенции в общем объеме 239 млн долларов США", – сообщила Молдабекова.

На фоне резкого роста спроса на инвалюту общий объем биржевых торгов парой тенге-доллар в прошедшем месяце достиг рекордных 3,7 млрд долларов США. При этом продажа валюты из Нацфонда для обеспечения трансфертов в ноябре составила 617 млн долларов США. Объем продаж валютной выручки компаниями квазигоссектора составил 315 млн долларов США.

"Несмотря на то, что ноябрь – так называемый налоговый месяц, ожидания по поддержке тенге в течение крупной налоговой недели не оправдались также из-за использования экспортерами имеющейся "тенговой" ликвидности для оплаты налогов", – сказала Молдабекова.

В первые дни декабря на фоне сохраняющейся волатильности цен на нефть и достижения локального минимума в 65,7 доллара за баррель тенге продолжал испытывать сильное давление от нерезидентов, повышенного спроса населения и юридических лиц. Курс доллара в небанковских обменных пунктах превышал в отдельные периоды отметку 440 тенге за доллар.

"С начала этой недели после коррекции цен на нефть и такой "эмоциональной" реакции рынка ситуация стабилизировалась, тенге торгуется сегодня на уровне 434,40 тенге за доллар", – отметила Молдабекова.

Напомним, в последний день ноября большинство обменных пунктов в Нур-Султане перестали продавать доллары США. В обменниках заявляли, что инвалюта в дефиците.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1945955-spros-na-dollar-v-kazahstane-rezko-vyros-zayavili-v-natsbanke/