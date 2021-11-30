Обменники перестали продавать доллары в Нур-Султане

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Большинство обменных пунктов в столице Казахстана вечером 30 ноября перестали продавать доллары США.

Согласно информации на специализированном сайте kurs.kz, обменники лишь покупают иностранную валюту, а предложения о продаже "американца" имеются только у нескольких обменных пунктов.

При этом курс покупки колеблется от 432 до 437,5 тенге. А те немногие обменники, которые все же продают доллар, предлагают его по цене 437 и 438 тенге.

Скриншот: kurs.kz

Корреспонденты Sputnik Казахстан обзвонили несколько обменных пунктов, в которых подтвердили, что долларов на продажу у них нет.

"Закончились", "Есть, но мало", - такими были ответы в колл-центрах обменных пунктов.

"Не несут доллары", - сообщили в одном из обменников, имея в виду, что почти никто в эти дни не обменивает доллары на национальную валюту.

Между тем, президент Ассоциации обменных пунктов Арчин Галимбаев заявил МИА «Казинформ», что в обменниках страны достаточно валюты для обслуживания населения и проведения операций по обмену валют.

По его словам, какие-то накладки технические возникли в Нур-Султане в связи с тем, что завтра праздник.

"Дело в том, система работает следующим образом: банки с обменными пунктами заключают договор на продажу иностранной валюты, то есть, если вы являетесь директором уполномоченной организации (обменного пункта), вы заключаете с банком договор. Согласно этому договору, вы можете покупать валюту по оптовому курсу, то есть не по тому курсу, который он ставит на табло, а по льготному, скажем так, курсу. Обменные пункты заключают этот договор и обслуживаются в банках второго уровня. По желанию руководителя обменного пункта таких договоров может быть заключено несколько с несколькими банками", - пояснил Арчин Галимбаев.

"Из-за праздничного дня, объем по заявкам – большой. Все стараются сделки закрыть сегодня, еще сегодня конец месяца и так далее. Все одно на одно наложилось, я думаю, что послезавтра, в четверг вся эта проблема решится. Многие обменные пункты купили валюту в БВУ, сделали заказы по своим потребностям, валюта в обменных пунктах есть однозначно. В каких-то случаях, скорее всего, кассы банков физически не успевают обслужить всех желающих (обменных пунктов).

Например, банк выдает одного кассира под уполномоченные организации, помимо этого есть еще физлица. То есть банк физически не может пересчитать тот объем, который пришел от обменника. Я бы не раздувал на самом деле, такое бывает. Завтра праздник, какие-то перебои, это именно проблема самих обменных пунктов и банков. Я вас уверяю, в четверг и валюта будет в кассе, и продать можно будет, и купить"», - сказал президент Ассоциации обменных пунктов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1944737-obmenniki-perestali-prodavat-dollary-v-nur-sultane/