Как изменился уровень инфляции в Казахстане и других странах ЕАЭС и СНГ

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Тревожный 2020 год внес свои коррективы в экономику большинства стран мира, разогнав инфляцию. Какие методы применяют государства, чтобы остановить проинфляционные процессы, узнали журналисты Нурфин.

Во всех странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и Содружества независимых государств (СНГ) в целом на фоне снижения деловой активности, сбоя в логистических поставках, роста мировых цен на сырье и газ наблюдается рост цен на продовольственные товары, передает мониторинговое агентство Finprom.

Среди стран ЕАЭС в октябре текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года больше всего инфляция выросла в Армении - в 7 раз (с 1,3% до 9,1%). Далее идет Россия – рост более чем в 2 раза (с 4,0% до 8,1%), в Кыргызстане и Беларуси – в 1,7 раза (с 7,2% до 12,5% и с 6,2% до 10,5% соответственно).

В Казахстане инфляция увеличилась в 1,27 раза и составила почти 9%.

Инфографика: Finprom

Высокие темпы роста инфляции в разрезе остальных стран СНГ наблюдаются в Молдове (с 1,6% до 8,8%) и Украине (с 2,6% до 10,9%). В Азербайджане годовая инфляция в сентябре 2021 года достигла уровня 5,2%, увеличившись с 2,8%, а в Таджикистане она выросла с 8,5% до 9,6%.

В Узбекистане при этом вовсе наблюдается уменьшение уровня инфляции. В октябре прошлого года ее размер составлял 11,5%, а в октябре текущего года - 10,9%.

Инфографика: Finprom

Центральные банки стран СНГ, чтобы удержать процессы, влияющие на инфляцию, повысили минимальный процент по кредитам, выдаваемым коммерческим банкам, то есть ключевую ставку. Исключением остался только Узбекистан.

При высокой ставке деньги выгоднее держать на депозите, нежели их тратить, а предприниматели в такой ситуации начинают активнее бороться за покупателей, привлекая их скидками и различными бонусами. Но брать кредиты или ипотеку становится менее выгодно.

Ключевые ставки по странам СНГ:

Узбекистан – 14,0% (по данным местного Центробанка);

Таджикистан – 13,25%;

Казахстан – 9,75%;

Беларусь – 9,25%;

Украина – 8,5%;

Россия и Кыргызстан – 7,5%;

Армения – 7,25%;

Азербайджан – 7,0%;

Молдова – 5,5%;

Как мы видим, ужесточение денежно-кредитной политики, как ответа на инфляционные процессы, происходит практически повсеместно. Казахстан тоже не стал исключением и предпринимает определенные шаги в этом направлении.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/1943347-kak-izmenilsya-uroven-inflyatsii-v-kazahstane-i-drugih-stranah-eaes-i-sng/