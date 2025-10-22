Снова снизить предельный процент по кредитам планирует Нацбанк Казахстана

В Казахстане планируют обязать банки выделять больше денег на "страховку" кредитов, а также снова снизить предельную ставку по потребительским займам. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Национальный банк РК (НБРК) 10 октября повысил базовую ставку сразу на 1,5 процентного пункта, до 18%. Такое решение может привести к тому, что кредиты в стране станут дороже, что в свою очередь должно охладить экономику Казахстана и помочь замедлить инфляцию.

Однако на ужесточении денежно-кредитных условий действия Нацбанка не закончились. Как сообщается в докладе председателя НБРК Тимура Сулейменова, отдельно планируется внедрить механизмы охлаждения и кредитного рынка.

Так, например, с 1 апреля 2026 года банки будут обязаны формировать дополнительный буфер капитала в размере 2% от риск-взвешенных активов по портфелю физических лиц.

Если говорить простым языком, то банки должны будут откладывать 2% от выданных физическим лицам кредитов "на всякий случай ". По подсчетам аналитиков, на такую "страховку" им придется отложить более 460 млрд тенге.

Как считают в Нацбанке, это требование сделает обычные розничные кредиты для банков менее выгодными, и те будут обращать больше внимания на бизнес.

При этом напомним, что Нацбанк и Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка в прошлом году снизили предельную годовую эффективную ставку вознаграждения по потребительским кредитам с 56% до 46%. Как сообщил председатель НБРК, сейчас рассматривается ее дальнейшее снижение до 40%.

Между тем был ужесточен контроль за коэффициентом долговой нагрузки (КДН). Банки стали строже проверять реальные доходы заемщиков, чтобы исключить ситуации, когда люди искусственно завышают заработок, "гоняя" деньги между своими счетами. Дополнительно в рамках обновления методологии будет проведен пересмотр критериев доходов, применяемых при расчете КДН.

Кроме того, в Нацбанке напомнили, что в скором времени будет активирован новый макропруденциальный инструмент — коэффициент долга к доходу. Он ограничивает периодические платежи заемщика по кредитам на уровне 50% от его ежемесячного дохода.

Все эти меры могут постепенно стать факторами, которые замедлят инфляцию в Казахстане. Однако у них есть и другие, как положительные, так и отрицательные последствия. Например, гражданам будет сложнее получить кредит, а банкам будет выгоднее кредитовать бизнес.

Но с другой стороны, эти же меры направлены на защиту интересов заемщиков, в том числе путем снижения предельных ставок по кредитам и введения требований к банкам жестче проверять платежеспособность клиентов.

Между тем напомним, что банки в Казахстане также обязали указывать честные проценты по кредитам, которые включают все скрытые комиссии и платежи.

А ранее было принято решение снизить предельные ставки по ипотекам до 20%. Но эту меру пока отложили до ноября.

