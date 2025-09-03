Кому станет сложнее получить кредиты и рассрочки в Казахстане

Расчет долговой нагрузки позволяет защитить казахстанцев от чрезмерного кредитования. Обычно сумма платежей не должна превышать 50% от доходов. Но некоторым заемщикам предел уменьшат, сообщает NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В Казахстане вводятся новые правила расчета коэффициента долговой нагрузки (КДН) для заемщиков, учитывающие различные показатели дохода за последние 6 месяцев.

Для некоторых категорий граждан, включая активных игроков и лиц с длительными просрочками по кредитам, максимальный КДН будет снижен с 0,5 до 0,25, ограничивая их возможности по получению новых займов.

До конца 2026 года сохранятся менее строгие требования по КДН для автокредитов на новые и подержанные автомобили, а также для ипотечных кредитов по системе жилищных строительных сбережений.

Заемщик – это лицо, которое оформляет заем (кредит) на те или иные цели. Чтобы при этом казахстанцы не оказались в долгах, существует так называемый коэффициент долговой нагрузки (КДН).

Данный коэффициент равен 0,5 – это предполагает, что сумма всех ежемесячных платежей по кредитам и микрозаймам не должна превышать 50% от суммы доходов казахстанцев.

Но теперь правила пересмотрят – на сайте Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) опубликовано постановление "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской и микрофинансовой деятельности" (вступит в силу 12 сентября).

Новые правила затронут всех заемщиков. При этом определенные категории граждан смогут оформить меньше займов.

Как будут рассчитывать доход заемщика

При оформлении кредита (в том числе рассрочки – беззалогового потребительского займа) или микрозайма доход заемщика будет определяться на основании определенных показателей за последние шесть месяцев до обращения в банк или микрофинансовую организацию (МФО).

Так, будут учитываться один и (или) несколько из следующих критериев:

Критерии, по которым банки и МФО будут оценивать заемщиков • официальный доход; • среднемесячная сумма расходов и пополнений по банковской (дебетовой) карте; • среднемесячная сумма пополнения и снятий с депозитов и (или) текущих счетов; • отношение среднемесячной суммы остатков на депозите и (или) текущем счете на срок выдаваемого кредита, выраженный в месяцах; • доход заемщика, определяемого как отношение среднего значения суммы ежемесячных платежей заемщика по погашенным и (или) непогашенным банковским займам и микрокредитам, совершенных без просрочки, к максимально допустимому значению КДН (0,5); • среднемесячный доход от перевозок пассажиров и багажа такси (при подтверждении таких доходов через компанию посредника); • среднемесячный доход, рассчитанный на основании справки о доходах с места работы и (или) справки с учебного заведения о размере получаемой стипендии.

При этом данная информация будет подтверждаться заемщиком с предоставлением соответствующих документов и (или) запрашиваться онлайн микрофинансовой организацией или банком на основании согласия казахстанцев (письменного или посредством идентификационного средства).

В то же время при определении дохода не будут учитываться операции, совершенные заемщиком между своими счетами, и операции, связанные с получением банковских займов и (или) микрокредитов.

То есть теперь банки и МФО будут смотреть не просто на обороты средств по счетам, которые могут оказаться высокими из-за частых переводов между своими картами или депозитами, а на реальные показатели расходов, пополнений и так далее.

Однако такое требование по соблюдению максимального уровня коэффициента долговой нагрузки заемщика не будет распространяться на следующие виды кредитов до 31 декабря 2026 года:

автокредита для покупки новой машины или подержанной, но с внесением не менее 50% первоначального взноса от стоимости авто (если машина моложе трех лет, то взнос составит не менее 30%);

в рамках покупки жилья по системе жилищных строительных сбережений.

То есть оформить ипотеку или автокредит будет легче до конца 2026 года.

Подписание договора. Иллюстративное фото: SteveLuker/Getti Images

Кому снизят возможности по кредитованию

Если для рядовых заемщиков коэффициент долговой нагрузки равен 0,5 – то есть до 50% от суммы доходов могут быть потрачены на оплату кредитов – то для некоторых граждан он составит вовсе 0,25 (или 50% от установленного значения КДН).

Такие ограничительные меры будут приняты в отношении лиц, которые:

имеют признаки активного вовлечения в игорный бизнес – то есть те, кто потратили более 300 тыс. тенге за последние шесть месяцев на подобные цели;

за последние шесть месяцев на подобные цели; имеют просрочки – если допустили за последние 12 месяцев просроченную задолженность по банковскому займу и (или) микрокредиту свыше 90 календарных дней.

Например, при зарплате в 300 тыс. тенге такой человек сможет выделять на оплату займов не 150 тыс. тенге (как большинство граждан), а лишь 75 тыс. тенге. Соответственно, его возможности по кредитованию будут ограничены.

Другими словами, теперь банки и МФО будут жестче отслеживать финансовое состояние казахстанцев перед оформлением займов и микрокредитов. Это может снизить риски возникновения неоплачиваемых долгов и чрезмерного кредитования населения.

Напомним, ранее глава Нацбанка Тимур Сулейменов рассказал, что может измениться в части кредитования населения в Казахстане.

Также сообщалось, что был расширен список причин, по которым банки будут оценивать благонадежность заемщиков.

