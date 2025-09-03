Кому станет сложнее получить кредиты и рассрочки в Казахстане
Расчет долговой нагрузки позволяет защитить казахстанцев от чрезмерного кредитования. Обычно сумма платежей не должна превышать 50% от доходов. Но некоторым заемщикам предел уменьшат, сообщает NUR.KZ.
- В Казахстане вводятся новые правила расчета коэффициента долговой нагрузки (КДН) для заемщиков, учитывающие различные показатели дохода за последние 6 месяцев.
- Для некоторых категорий граждан, включая активных игроков и лиц с длительными просрочками по кредитам, максимальный КДН будет снижен с 0,5 до 0,25, ограничивая их возможности по получению новых займов.
- До конца 2026 года сохранятся менее строгие требования по КДН для автокредитов на новые и подержанные автомобили, а также для ипотечных кредитов по системе жилищных строительных сбережений.
Заемщик – это лицо, которое оформляет заем (кредит) на те или иные цели. Чтобы при этом казахстанцы не оказались в долгах, существует так называемый коэффициент долговой нагрузки (КДН).
Данный коэффициент равен 0,5 – это предполагает, что сумма всех ежемесячных платежей по кредитам и микрозаймам не должна превышать 50% от суммы доходов казахстанцев.
Но теперь правила пересмотрят – на сайте Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) опубликовано постановление "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования банковской и микрофинансовой деятельности" (вступит в силу 12 сентября).
Новые правила затронут всех заемщиков. При этом определенные категории граждан смогут оформить меньше займов.
Как будут рассчитывать доход заемщика
При оформлении кредита (в том числе рассрочки – беззалогового потребительского займа) или микрозайма доход заемщика будет определяться на основании определенных показателей за последние шесть месяцев до обращения в банк или микрофинансовую организацию (МФО).
Так, будут учитываться один и (или) несколько из следующих критериев:
|Критерии, по которым банки и МФО будут оценивать заемщиков
|• официальный доход;
|• среднемесячная сумма расходов и пополнений по банковской (дебетовой) карте;
|• среднемесячная сумма пополнения и снятий с депозитов и (или) текущих счетов;
|• отношение среднемесячной суммы остатков на депозите и (или) текущем счете на срок выдаваемого кредита, выраженный в месяцах;
|• доход заемщика, определяемого как отношение среднего значения суммы ежемесячных платежей заемщика по погашенным и (или) непогашенным банковским займам и микрокредитам, совершенных без просрочки, к максимально допустимому значению КДН (0,5);
|• среднемесячный доход от перевозок пассажиров и багажа такси (при подтверждении таких доходов через компанию посредника);
|• среднемесячный доход, рассчитанный на основании справки о доходах с места работы и (или) справки с учебного заведения о размере получаемой стипендии.
При этом данная информация будет подтверждаться заемщиком с предоставлением соответствующих документов и (или) запрашиваться онлайн микрофинансовой организацией или банком на основании согласия казахстанцев (письменного или посредством идентификационного средства).
В то же время при определении дохода не будут учитываться операции, совершенные заемщиком между своими счетами, и операции, связанные с получением банковских займов и (или) микрокредитов.
То есть теперь банки и МФО будут смотреть не просто на обороты средств по счетам, которые могут оказаться высокими из-за частых переводов между своими картами или депозитами, а на реальные показатели расходов, пополнений и так далее.
Однако такое требование по соблюдению максимального уровня коэффициента долговой нагрузки заемщика не будет распространяться на следующие виды кредитов до 31 декабря 2026 года:
- автокредита для покупки новой машины или подержанной, но с внесением не менее 50% первоначального взноса от стоимости авто (если машина моложе трех лет, то взнос составит не менее 30%);
- в рамках покупки жилья по системе жилищных строительных сбережений.
То есть оформить ипотеку или автокредит будет легче до конца 2026 года.
Кому снизят возможности по кредитованию
Если для рядовых заемщиков коэффициент долговой нагрузки равен 0,5 – то есть до 50% от суммы доходов могут быть потрачены на оплату кредитов – то для некоторых граждан он составит вовсе 0,25 (или 50% от установленного значения КДН).
Такие ограничительные меры будут приняты в отношении лиц, которые:
- имеют признаки активного вовлечения в игорный бизнес – то есть те, кто потратили более 300 тыс. тенге за последние шесть месяцев на подобные цели;
- имеют просрочки – если допустили за последние 12 месяцев просроченную задолженность по банковскому займу и (или) микрокредиту свыше 90 календарных дней.
Например, при зарплате в 300 тыс. тенге такой человек сможет выделять на оплату займов не 150 тыс. тенге (как большинство граждан), а лишь 75 тыс. тенге. Соответственно, его возможности по кредитованию будут ограничены.
Другими словами, теперь банки и МФО будут жестче отслеживать финансовое состояние казахстанцев перед оформлением займов и микрокредитов. Это может снизить риски возникновения неоплачиваемых долгов и чрезмерного кредитования населения.
Напомним, ранее глава Нацбанка Тимур Сулейменов рассказал, что может измениться в части кредитования населения в Казахстане.
Также сообщалось, что был расширен список причин, по которым банки будут оценивать благонадежность заемщиков.
