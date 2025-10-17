jitsu gif
    Финансы
      Провели подряд дней с нами
      Илья Манаев
      Илья Манаев
      Редактор финансовых новостей

      Новый прием заявок на ипотеку под 7-9% запустят в ноябре в Казахстане

      Опубликовано:

      Қазақ тілінде оқу
      Деньги лежат на земле на фоне стройки
      Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      Для льготных ипотек под 7-9% выделили дополнительно 500 млрд тенге. Новый прием заявок на участие стартует уже в ноябре текущего года. Подробности о жилищных программах читайте на NUR.KZ.

      В Казахстане в рамках проведения антикризисных мер приняли решение увеличить поддержку льготных жилищных программ. Для ипотек "Наурыз" и "Наурыз жұмыскер" выделили дополнительно 500 млрд тенге.

      Как сообщает портал "Крыша", новый старт программ запланирован на ноябрь 2025 года, однако точные условия участия будут объявлены позже.

      "Сейчас продумываются механизмы: либо запускать новый конкурс по приему заявок, либо выдать займы тем, кто уже участвовал в марте, но не прошел", – рассказала председатель правления "Отбасы банка" Ляззат Ибрагимова.

      Отметим, что с застройщиками, которые примут участие в программах, будут подписаны договоры, согласно которым они заморозят цены на строящиеся квартиры на ближайшие 3 года.

      Напомним, условия у программ "Наурыз" и "Наурыз жұмыскер" следующие:

      • ставка: 7% – для граждан из социально уязвимых слоев населения, 9% – для остальных казахстанцев;
      • первоначальный взнос: 10% – при покупке квартир в чистовой отделке, 20% – при покупке без ремонта;
      • сумма займа: до 36 млн тенге – для Алматы и Астаны, 30 млн – для остальных регионов;
      • в Алматы и Астане можно приобрести только новое жилье, а в других регионах – любое, в том числе частные дома на вторичном рынке;
      • заемщик не должен иметь собственного жилья минимум 5 лет;
      • у участника должен быть депозит в "Отбасы банке" минимум на 2 млн тенге.

      При этом к участию в ипотеке "Наурыз жұмыскер" допускаются специалисты из следующих сфер деятельности:

      • промышленность;
      • энергетика;
      • транспорт;
      • сельское хозяйство;
      • водные ресурсы.

      Напомним, также в Казахстане дадут рестарт ипотечной программе "Әскери баспана" для военнослужащих. Подробности о ней станут известны уже 20 октября текущего года.

      Также ранее стало известно, что многие банки перестали выдавать ипотеки. О причинах мы рассказывали здесь.

      Ипотека
