Первоначальный взнос не учитывается: стало известно о новом виде ипотеки в Казахстане

jitsu gif
Рекомендации
Все новости
Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Реальные цены
  • Налоги и штрафы
    • Семья
  • Отношения
  • Дети
  • Красота
  • Глянец
  • Самореализация
  • Школа
    • Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Мир
    Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Общество
    Спорт
  • Киберспорт
  • Футбол
  • Хоккей
  • Бокс
  • ММА
  • Теннис
  • Олимпиада
  • Около спорта
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
    • Спецпроекты
    Актуальное
    Фото
    Видео
    Все категории
    Все новости
    БІРГЕМІЗ
    Дом
  • Сад и огород
  • Комнатные растения
  • Домоводство
  • Домашние животные
  • Ремонт и дизайн
    • Досуг
  • Книги
  • Праздники
  • Туризм
  • Кино
  • Интересные факты
  • Развлечения
  • Поделки
    • Еда
  • Рецепты
  • Полезные советы
  • Здоровое питание
    • Здоровье
  • Материнство
  • Расстройства здоровья
  • Здравоохранение
  • Коронавирус
  • ЗОЖ
    • Истории
    Как мы работаем
    Калейдоскоп
    Мир
    Общество
    Политика
  • Казахстан
  • Внешняя политика
  • Назначения
    • Происшествия
  • ДТП
  • Нарушения закона
  • ЧП
  • Несчастные случаи
    • Семья
  • Отношения
  • Школа
  • Дети
  • Глянец
  • Красота
  • Самореализация
    • Спорт
  • Хоккей
  • Олимпиада
  • Тяжелая и легкая атлетика
  • Фитнес
  • Другие виды спорта
  • Футбол
  • Теннис
  • Бокс
  • ММА
  • Киберспорт
  • Около спорта
    • Технологии
  • Программное обеспечение
  • Бизнес
  • Техника
  • Интернет
  • Техподдержка
    • Финансы
  • Банки
  • Страхование
  • Пенсии и пособия
  • Экономика
  • Фондовый рынок
  • Личные финансы
  • Налоги и штрафы
  • Реальные цены
    • Шоубиз
  • Личная жизнь
  • Имидж
  • Карьера
  • Скандалы
  • Происшествия
    • Эзотерика
  • Астрология
  • Календари
  • Сонники
  • Приметы и гадания
  • Интересно
    • Мы в социальных сетях
    Мобильное приложение nur.kz
  • Apple App Store
  • Google Play
  • Huawei App Gallery
    • О нас
  • О проекте
  • О нас пишут
  • Авторы
  • Как мы работаем
  • Принципы работы
    • Условия пользования
  • Правила использования материалов
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • Правила комментирования
    •
    Редакция
  • editor@corp.nur.kz
    •
    Главный офис
  • info@corp.nur.kz
  • +7 (727) 339 80 38
    •
    Реклама
  • +7 (771) 718 52 98
    •
    Вакансии
  • vacancy-nur.tilda.ws
    •
    Рекламодателям
    Финансы
      Провели подряд дней с нами
      Самат Каримов
      Самат Каримов
      Редактор

      Первоначальный взнос не учитывается: стало известно о новом виде ипотеки в Казахстане

      Опубликовано:

      Деньги
      Деньги и жилье. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      На рынке Казахстана появился новый вид ипотеки, который от классического ипотечного займа отличается тем, что первоначальный взнос не идет на оплату жилья, сообщает 31 канал.

      По данным телеканала, новый вид ипотеки набирает популярность среди казахстанцев. Его особенность в том, что первоначальный взнос не списывается в счет стоимости квартиры, а остается на специальном счете в банке как залог.

      "К примеру, если заемщик приобретает жилье за 30 млн тенге и вносит 10, кредит он получает не на 20 млн, а на всю сумму. При этом ставка по такому кредиту ниже", - отмечает телеканал.

      По мнению специалистов, это альтернатива стандартной рыночной ипотеке, спрос на которую снижается из-за высоких процентов.

      "Вы внесли деньги, но вам дают займ на всю сумму, то есть ваши деньги не учитываются в счет погашения займа. Но за счет того, что вы внесли деньги, ставка процентная будет в разы ниже. Если у вас есть 50% уже накоплено, можете брать эту ипотеку, потому что она в целом выходит дешевле, чем просто рыночная.

      То есть, если вы не можете, точнее, будет выгоднее брать вот эту ипотеку, чем простую рыночную", - заявил главный аналитик ассоциации финансистов Казахстана Рамазан Досов.

      По мнению экспертов, риск только один: жилье находится в залоге банка, и заем нужно обслуживать. Эксперт рынка недвижимости Александр Пак поднимает вопрос, что будет, если клиент не справится с выплатами по займу, и каким образом в этом случае будут возвращаться средства, размещенные на специальном счете.

      "Если он не может платить, значит, он с согласованием банка выставляет квартиру на продажу. И как будет рассчитываться стоимость? Эти 5 млн будут возвращаться? То ест, нужно ли вкладывать стоимость квартиры сверху? Потому что понятно, что выплаченная какая-то сумма, выплаченная банку за определенный период, она должна вернуться. А что с долгом? Это непонятно", - высказался Александр Пак.

      Эксперты советуют заемщикам тщательно рассчитывать все условия кредита, учитывая и возможные риски, и выгоды. В перспективе банки смогут подключиться к системе жилищных сбережений, а это значит, что клиенты будут получать государственные премии на свои счета.

      Ранее глава АРРФР Мадина Абылкасымова высказалась про ограничение предельной ставки по ипотеке. До этого глава Нацбанка Тимур Сулейменов заявил, что в Казахстане возможно изменение процента по ипотеке.

      Кроме того, максимальную ставку по ипотеке в Казахстане собирались снизить с 25 до 20% уже этим летом. Однако вопрос было решено отложить до ноября.

      В июле этого года Тимур Сулейменов ответил, не перестанут ли казахстанские банки выдавать ипотеку, если максимальная ставка снизится до 20%.

      В свою очередь, аналитики считают, что снижение ставок по банковским кредитам в Казахстане грозит подорожанием жилья.

      Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

      Подписаться

      Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.

      Узнавайте обо всем первыми

      Подпишитесь и узнавайте о свежих новостях Казахстана, фото, видео и других эксклюзивах

      Instagram
      Закладки
      Пока здесь пусто
      Используйте кнопку «
      » на странице публикации, чтобы сохранить её в свой личный список закладок.