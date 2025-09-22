Первоначальный взнос не учитывается: стало известно о новом виде ипотеки в Казахстане

На рынке Казахстана появился новый вид ипотеки, который от классического ипотечного займа отличается тем, что первоначальный взнос не идет на оплату жилья, сообщает 31 канал.

По данным телеканала, новый вид ипотеки набирает популярность среди казахстанцев. Его особенность в том, что первоначальный взнос не списывается в счет стоимости квартиры, а остается на специальном счете в банке как залог.

"К примеру, если заемщик приобретает жилье за 30 млн тенге и вносит 10, кредит он получает не на 20 млн, а на всю сумму. При этом ставка по такому кредиту ниже", - отмечает телеканал.

По мнению специалистов, это альтернатива стандартной рыночной ипотеке, спрос на которую снижается из-за высоких процентов.

"Вы внесли деньги, но вам дают займ на всю сумму, то есть ваши деньги не учитываются в счет погашения займа. Но за счет того, что вы внесли деньги, ставка процентная будет в разы ниже. Если у вас есть 50% уже накоплено, можете брать эту ипотеку, потому что она в целом выходит дешевле, чем просто рыночная.

То есть, если вы не можете, точнее, будет выгоднее брать вот эту ипотеку, чем простую рыночную", - заявил главный аналитик ассоциации финансистов Казахстана Рамазан Досов.

По мнению экспертов, риск только один: жилье находится в залоге банка, и заем нужно обслуживать. Эксперт рынка недвижимости Александр Пак поднимает вопрос, что будет, если клиент не справится с выплатами по займу, и каким образом в этом случае будут возвращаться средства, размещенные на специальном счете.

"Если он не может платить, значит, он с согласованием банка выставляет квартиру на продажу. И как будет рассчитываться стоимость? Эти 5 млн будут возвращаться? То ест, нужно ли вкладывать стоимость квартиры сверху? Потому что понятно, что выплаченная какая-то сумма, выплаченная банку за определенный период, она должна вернуться. А что с долгом? Это непонятно", - высказался Александр Пак.

Эксперты советуют заемщикам тщательно рассчитывать все условия кредита, учитывая и возможные риски, и выгоды. В перспективе банки смогут подключиться к системе жилищных сбережений, а это значит, что клиенты будут получать государственные премии на свои счета.

Ранее глава АРРФР Мадина Абылкасымова высказалась про ограничение предельной ставки по ипотеке. До этого глава Нацбанка Тимур Сулейменов заявил, что в Казахстане возможно изменение процента по ипотеке.

Кроме того, максимальную ставку по ипотеке в Казахстане собирались снизить с 25 до 20% уже этим летом. Однако вопрос было решено отложить до ноября. В июле этого года Тимур Сулейменов ответил, не перестанут ли казахстанские банки выдавать ипотеку, если максимальная ставка снизится до 20%. В свою очередь, аналитики считают, что снижение ставок по банковским кредитам в Казахстане грозит подорожанием жилья.

