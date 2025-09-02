Как могут измениться условия ипотеки в Казахстане

Глава АРРФР Мадина Абылкасымова в кулуарах правительства высказалась про ограничение предельной ставки по ипотеке, передает корреспондент NUR.KZ.

Мадина Абылкасымова указала на рост доли рыночной ипотеки в Казахстане.

"Рыночная ипотека уже составляет порядка 35% в портфеле банков. При этом из-за того, что базовая ставка высокая, ставка по ипотечным кредитам стала высокой. В среднем она составляет от 21 до 23%. Вместе с тем наши меры направлены на то, чтобы дестимулировать выдачу ипотеки по таким высоким ставкам, поскольку ипотека, как правило, носит долгосрочный характер", - сказала она.

К тому же, по ее словам, такая высокая ставка значительно увеличивает стоимость ипотеки и в итоге стоимость жилья.

"За время, пока человек расплатится с ипотекой, стоимость жилья тоже меняется, она амортизируется. Поэтому, с учетом этих факторов, мы считаем, что необходимо ограничивать предельную ставку по ипотеке", - добавила глава АРРФР.

Между тем, планируется дополнительно предусмотреть практику как в других странах: если первоначальный взнос достаточно большой, предусматривать определенные послабления.

"Мы об этом говорили. Мы до 1 ноября продлили срок действия данной нормы по 25%. Сейчас видим огромный спрос. Для того, чтобы такого ажиотажа не было и спроса на ипотечные продукты по высоким ставкам, мы хотим сейчас с Национальным банком дифференцированно подойти и дать возможность при более высоком первоначальном взносе и, соответственно, меньшей сумме оставшейся ипотеки поставить другой процент", - резюмировала она.

Напомним, ранее и в Нацбанке председатель Тимур Сулейменов заявил, что в Казахстане возможно изменение процента по ипотеке.

Напомним, максимальную ставку по ипотеке в Казахстане собирались снизить с 25 до 20% уже этим летом. Однако вопрос было решено отложить до ноября.

В июле этого года Тимур Сулейменов ответил, не перестанут ли казахстанские банки выдавать ипотеку, если максимальная ставка снизится до 20%.

В свою очередь, аналитики считают, что снижение ставок по банковским кредитам в Казахстане грозит подорожанием жилья.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.