200 млрд тенге в частных руках: кто вернет деньги, если закроется банк в Казахстане
Опубликовано:
Когда банк "лопается", его вкладчики получают компенсацию. Деньги на это берут из спецрезерва, который растет за счет взносов и инвестдохода, в том числе частных компаний. Подробнее читайте на NUR.KZ.
За все годы независимости Казахстана в стране было ликвидировано 9 банков второго уровня. Но, так как почти все банки в стране являются участниками системы обязательного гарантирования депозитов, деньги вкладчиков не "сгорели", а были возвращены своим владельцам.
У сумм, которые точно возвращают гражданам в таких ситуациях, есть лимиты:
- 20 млн тенге – по сберегательным вкладам в тенге;
- 10 млн тенге – по прочим вкладам в тенге и текущим счетам;
- 5 млн тенге – по любым счетам в иностранной валюте.
При этом важно отметить, что выплаты вкладчикам "лопнувших" банков производят не из воздуха. Каждый банк-участник системы гарантирования обязан регулярно делать взносы в специальный резерв, который выступает "подушкой безопасности" – именно оттуда потом берутся деньги для гарантийных выплат вкладчикам.
При этом спецрезерв растет не только от взносов. Как рассказали в Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД), чтобы средства не теряли ценность, они передаются управляющим, которые затем вкладывают их в различные финансовые инструменты для получения дополнительного дохода.
До 2024 года этим занимался только Национальный банк РК, но с 2024 года часть активов передали частным управляющим компаниям – Halyk Finance, BCC Invest, Jusan Invest, "Сентрас Секьюритиз", UD Capital и Tansar Capital.
Всего в частные руки было передано 200 млрд тенге. За несколько месяцев работы они показали доходность в 10,43% и принесли в резерв дополнительные 23,3 млрд тенге. В годовом выражении их доходность составила 25,57%.
По итогам 2024 года в специальном резерве КФГД было накоплено более 1,5 трлн тенге. Инвестиционная деятельность управляющих принесла дополнительный доход в размере 147,7 млрд тенге.
Важно понять, что, чем больше денег хранится в спецрезерве, тем более защищенными становятся казахстанские вкладчики. Поэтому, чем больше заработают управляющие, тем прочнее будет система гарантирования депозитов.
Впрочем, напомним, что не все виды депозитов и вкладов защищаются КФГД. У некоторых банковских продуктов нет такой защиты.
Также отметим, что похожий механизм инвестирования средств также действует у Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). Его активами управляют Национальный банк РК и частные управляющие инвестиционным портфелем (УИП), а итоговая прибыль, которую они получают, распределяется на счета казахстанцев.
