Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Какие суммы денег "опасно" хранить на депозитах в Казахстане

Опубликовано:

Кубики с надписью "Deposit" стоят на фоне денег
Кубики с буквами и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Банковский депозит является одним из самых понятных и удобных инструментов для сохранения своих сбережений. Но им надо уметь пользоваться, учитывая риски. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

  • Высокие ставки по тенговым депозитам сделали тенге выгоднее иностранных валют, и казахстанцы накопили рекордные 20,5 трлн тенге.
  • Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД) напоминает о рисках: банки могут лишиться лицензии, а выплаты по депозитам ограничены до 20 млн тенге на сберегательные депозиты в тенге.
  • КФГД рекомендует диверсифицировать вложения по разным банкам и следить за лимитами, чтобы избежать убытков и получить максимальную сумму возмещения при страховом случае.
Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки.

Условия по тенговым банковским депозитам стали одной из причин, которые привели к тому, что тенге оказался выгоднее иностранных валют за последний год. Все дело в высоких ставках вознаграждения, которые зависят от базовой ставки Нацбанка.

На этом фоне казахстанцы смогли накопить рекордные суммы на своих счетах: почти 20,5 трлн тенге.

Как сообщает Казахстанский фонд гарантирования депозитов (КФГД), даже такой понятный и безопасный инструмент может иметь свои риски, которые важно учитывать, чтобы не столкнуться с убытками.

О чем важно помнить владельцам депозитов

Банки второго уровня являются достаточно надежными, но все же могут столкнуться с лишением лицензии по различным причинам. В таком случае вкладчикам выплачивается гарантийное возмещение, но оно имеет строгие лимиты:

  • до 20 млн тенге – по сберегательным депозитам (вкладам) в тенге;
  • до 10 млн тенге – по карточкам, счетам и другим депозитам в тенге;
  • до 5 млн тенге – по карточкам, счетам и депозитам в иностранной валюте.

С учетом имеющихся предельных размеров гарантийных сумм при размещении средств в банках стоит обратить внимание на несколько рекомендаций от КФГД.

Деньги. Монеты и банкноты.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Совет 1: диверсифицировать вложения по банкам

Например, если на депозите были размещены накопления, превышающие максимальную сумму возмещения, то незащищенный остаток можно будет получить только от ликвидационной комиссии банка в порядке очередности.

Однако нет гарантий, что вырученных комиссией средств может хватить на такие выплаты.

Поэтому, чтобы избежать ожидания и получить всю сумму возмещения сразу при страховом случае, КФГД рекомендует вкладчикам хранить сбережения в разных банках. Таким образом деньги на счетах гарантируются отдельно по каждому из них.

Совет 2: следить за лимитами

Вкладчики также могут одновременно иметь в одном банке несколько депозитов, вклады в инвалюте и средства на текущих и карточных счетах.

"При выплате возмещения данные суммы будут складываться и в конечном результате по ним выплатят совокупную сумму гарантийного возмещения – не более 20 млн тенге с учетом пределов, установленных по каждому виду депозита.

Рассчитать гарантийное возмещение по своим депозитам вкладчики могут уже сейчас в режиме онлайн. На сайте фонда в разделе «Депозиты и гарантия» есть специальный калькулятор", – отмечают в КФГД.

Также указывается, что в программу гарантирования не входят исламские банки – этот фактор тоже нужно учитывать.

Другими словами, вкладчикам следует помнить о рисках и стараться хранить свои деньги так, чтобы они покрывались гарантией защиты на случай ликвидации банка.

Ранее мы рассказывали, есть ли риск новой девальвации тенге в Казахстане.

Будьте первыми, кто узнает все важное! Подписывайтесь на NUR.KZ в WhatsApp!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2112726-kakie-summy-deneg-opasno-hranit-na-depozitah-v-kazahstane/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.