Сколько депозитов полностью вернут вкладчикам в случае закрытия банков в Казахстане

Клиентам закрывшихся банков в Казахстане деньги должен вернуть КФГД. Сейчас его гарантией защищены 99,8% всех банковских вкладов и счетов. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Почти все банки второго уровня в Казахстане являются участниками системы гарантирования депозитов. Это значит, что их вкладчикам не стоит переживать за сохранность своих средств – даже если банк обанкротится, его клиентам все равно вернут деньги.

Средства будут выплачиваться из специального резерва, чей объем, как сообщили в Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД), по состоянию на 1 октября 2024 года достиг 1,3 трлн тенге. Этого достаточно для покрытия подавляющего большинства счетов физических лиц.

Напомним, что по выплатам при этом существуют ограничения. Суммы, которые гарантированно вернут вкладчикам, зависят от типа депозита:

для тенговых сберегательных вкладов – 20 млн тенге ;

; для прочих тенговых вкладов и счетов – 10 млн тенге ;

; для вкладов и счетов в иностранной валюте – 5 млн в пересчете на тенге.

Может показаться, что такая система не является достаточно надежной, ведь у некоторых граждан на счетах хранятся гораздо более крупные суммы. Однако это не так. Текущий размер гарантии в Казахстане является одним из самых высоких среди стран ЕАЭС.

Кроме того, текущие лимиты гарантии позволяют покрыть 99,8% всех депозитов, открытых в казахстанских банках:

количество сберегательных депозитов с остатками до 20 млн тенге составляет 93% ;

составляет ; прочих вкладов и счетов с остатками до 10 млн тенге – 99,8% ;

; депозитов в иностранной валюте с остатками до 5 млн тенге – 99,7%.

Впрочем, если не хватит средств на выплаты, законодательством предусмотрены дополнительные способы пополнения спецрезерва – за счет дополнительных взносов банков-участников и займов Национального Банка РК.

Напомним, по последним данным на депозитах физических лиц в казахстанских банках была зафиксирована рекордная сумма – 22,3 трлн тенге.