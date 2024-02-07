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Денег для защиты депозитов стало больше в Казахстане

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Кубики с надписью "Deposit" стоят на фоне денег
Кубики с буквами и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Если банк закроется в Казахстане, его вкладчикам вернут деньги. Возьмут их из спецрезерва КФГД, который за последний год вырос на 165 млрд тенге. Сколько в нем средств, читайте в материале NUR.KZ.

Вклады в казахстанских банках второго уровня, за исключением исламских, находятся под защитой государства. Все благодаря системе обязательного гарантирования депозитов.

Это значит, что, если какой-либо банк-участник системы закроется, деньги вкладчиков не "сгорят", а будут возвращены Казахстанским фондом гарантирования депозитов (КФГД). Выплаты будут производиться за счет специального резерва, который выполняет роль "подушки безопасности".

И даже если этих средств не хватит, то, как отмечают в КФГД, законодательством предусмотрены дополнительные способы его пополнения – за счет дополнительных взносов банков-участников и займов Национального Банка РК.

Впрочем таких ситуаций еще никогда не было, а спецрезерв лишь растет – и это несмотря на то, что за последние годы КФГД выплатил вкладчикам закрывшихся банков более 115 млрд тенге.

В 2023 году объем специального резерва вырос сразу на 165 млрд тенге, то есть на 17% за год. На взносы от банков-участников системы пришлось 44 млрд тенге, еще 116 млрд тенге были сформированы за счет доходов от инвестирования средств спецрезерва, а остальные 5 млрд тенге поступили от ликвидационных комиссий в счет удовлетворения требований КФГД по ранее выплаченному возмещению.

Таким образом, на начало 2024 года на защиту вкладчиков казахстанских банков КФГД "отложил" более 1,13 трлн тенге, что составляет 5,6% от совокупной суммы гарантируемых депозитов в банках-участниках – это выше законодательно установленного минимума в 5%.

Напомним, КФГД может вернуть вкладчикам закрывшегося банка их средства, однако размеры выплат зависят от вида вклада и валюты, в которой хранились деньги – суммы варьируются от 5 млн до 20 млн тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2059542-deneg-dlya-zaschity-depozitov-stalo-bolshe-v-kazahstane/

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