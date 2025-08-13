Прогноз по инфляции в Казахстане озвучил Серик Жумангарин

Заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Серик Жумангарин ответил на вопрос об инфляции в Казахстане и озвучил прогноз по курсу доллара, передает NUR.KZ.

Журналист на пресс-конференции кабмина уточнила, что курс рубля составляет 6,7 тенге, и для импортеров, закупающих товары в России, этот курс рубля "бьет по карману". Она задала вопрос, как это отразится на инфляции в Казахстане, а также попросила дать прогноз по инфляции в нашей стране.

"Укрепление рубля происходит достаточно давно. Рубль сейчас немножко оторван на таргетах, там есть свои внутренние драйверы его устойчивости. Не скажу, что это хорошо для экономики, но мои российские коллеги сами принимают решения в этом вопросе. С одной стороны, нам выгодно, с другой - нет.

То, что происходит в Актобе (россияне приезжают закупаться в Актобе в связи с высоким курсом рубля - прим.ред.), Министерство торговли анализ провело. Пока массового масштаба нет, покупают технику, товары в дорогом сегменте. У нас достаточно хорошее сейчас обеспечение потребительского сектора в Казахстане. Мы получаем доходы, идет сбыт продукции. Будем отслеживать эту ситуацию, как она будет в дальнейшем развиваться. Что касается влияния крепкого рубля на инфляцию - он уже сыграл свою роль здесь. Те товары, которые мы покупаем, они стандартные, мы покупаем их достаточно давно.

Это комплектующие либо товары для инвестиционных проектов. Мы их покупаем для того, чтобы развивать собственную обработку, собственную промышленность. Если это невыгодно, то это тоже неплохо, потому что оно стимулирует внутреннее производство. Но я бы не сказал, что это какой-то ущерб, потому что, согласно экономическим законам, страны торгуют друг с другом в рамках сравнительных преимуществ. Где-то у одной страны все хорошо, она это продает, где-то не очень, она это покупает", - говорит Жумангарин.

Что касается инфляции, то, по его словам, правительство таргетирует инфляцию на уровне 9-11% в этом году.

"Национальный банк - 10,5-12,5%. На следующий год мы таргетируем где-то в районе 10%, не выше. Ну и в дальнейшем снижение инфляции. Пока по итогам июля инфляция стабилизируется на уровне 1,8%. Основным драйвером инфляции является увеличение цен в секторе услуг.

Главным образом - в сфере естественных монополий, коммунальных услуг. Понятно, что когда мы писали программу тарифно-обменных инвестиций, этих факторов дополнительного влияния не было. Мы вынуждены были подкорректировать. Если у нас тарифная реформа по итогам этого года должна была дать в общую вкладку инфляцию 1,32%, то мы сократили на 05,%, сейчас 0,8%. То есть мы в сфере услуг немного сократили. Если дальше это как-то будет влиять, в 2026-м году тоже будем пересматривать. Потому что, в принципе, мы не боимся инфляции где-то в районе 10%", - говорит Серик Жумангарин.

Он ответил и на вопрос касательно курса доллара.

"Курс доллара - это денежно-кредитная политика, это мандат Национального банка. Я думаю, что нам, как правительству, не стоит сейчас об этом говорить и будоражить общество. Лучше пусть Национальный банк в рамках своего мандата делает заявление и принимает эту политику. Нацбанк в этом вопросе абсолютно независим и он принимает решение. Я думаю, что сейчас он принимает абсолютно правильное решение. Поэтому нет смысла сейчас что-то комментировать.

Если вы посмотрите консенсус прогноз по нефти, то даже ведущие мировые институты не могут понять, сколько будет нефть стоить. Дают прогноз 56 долларов за баррель на следующий год. Но там есть и расценки 66, есть 64. По итогам первого квартала этого года нефть была 75. По итогам полугодия - 71,2. Поэтому в этом году нефть точно не будет 50, но для этого она должна сейчас провалиться. И последние 5 месяцев она должна быть 40 для того, чтобы она была 50.

Я имею в виду среднегодовое значение. И, соответственно, делайте выводы, как это будет отражаться на нашей экономике. Потому что мы все-таки берем среднегодовые прогнозы", - заключил заместитель премьер-министра.

Ранее стало известно, что Казахстан является лидером по инфляции среди других стран-участниц Евразийского экономического союза.

А недавно эксперт назвал "хороший" уровень инфляции для Казахстана/

Также ранее мы сообщали, что годовая инфляция в Казахстане достигла 11,8%, при этом в семи регионах она гораздо выше. Особенно сильно это ощущается в Алматы, где рост цен за год достиг 13,8%.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.