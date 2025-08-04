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      В каких банках казахстанцы хранят больше всего денег

      Опубликовано:

      Монеты тенге лежат в шкатулке
      Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      Общий объем депозитов населения Казахстана снова побил рекорд, превысив 25 трлн тенге. Больше половины суммы приходится на два банка страны. Где хранят деньги казахстанцы, узнали журналисты NUR.KZ.

      Казахстанцы активно доверяют свои сбережения банкам второго уровня. Этому в том числе могут способствовать высокие проценты – средневзвешенная ставка по привлеченным срочным и сберегательным депозитам физических лиц, согласно данным Национального банка Казахстана, в июне была равна 14,2%.

      Общий объем вкладов физических лиц в банках второго уровня (БВУ) в июне 2025 года составил 25,4 трлн тенге. В прошлом месяце, когда наблюдался очередной рекорд, было 24,8 тенге. Таким образом, депозиты казахстанцев впервые преодолели рубеж в 25 трлн тенге.

      При этом вырос объем вкладов, хранящийся в национальной валюте – до 19,5 трлн тенге. А в иностранной валюте сбережения снизились до 5,9 трлн в перерасчете на тенге.

      Объем текущих счетов и вкладов до востребования между тем составляет 3,5 трлн тенге, а срочных и сберегательных вкладов – 21,9 трлн тенге.

      В каких банках хранятся деньги

      При этом больше половины общей суммы казахстанцы хранят в двух БВУ страны: в АО "Народный банк Казахстана" – 7,3 трлн тенге (28,7%), а также в АО "Kaspi Bank" – 6,3 трлн тенге (24,8%).

      На третьем месте АО "Банк ЦентрКредит" – 3 трлн тенге (11,7%), а на четвертом – АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" – 2,6 трлн тенге (10,2%). Доля остальных БВУ в общей сумме вкладов физических лиц составляет менее 5%.

      Фрагмент статистического бюллетеня
      Вклады физических лиц в БВУ на 1 июля 2025 года. Фрагмент статистического бюллетеня: Национальный банк РК

      Напомним, что жилстройсбережения защитили от арестов и взысканий в Казахстане. В частности, это касается депозитов, которые выступают залогом по промежуточным и предварительным займам.

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