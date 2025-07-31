Все из-за мошенников: правила выдачи кредитов ужесточат в Казахстане

Новые меры вступят в силу уже в текущем году. Они будут включать в себя обязательную явку в филиалы банков при оформлении займа, лимиты на их количество и так далее. Подробности читайте на NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В Казахстане вводятся новые правила выдачи кредитов, включая обязательную явку в банк и лимиты на количество займов, для защиты заемщиков от мошенничества.

Для первичных заемщиков и граждан до 21 и старше 55 лет вводятся дополнительные меры безопасности, включая личное присутствие и получение согласия через электронные сервисы.

Закон расширяет основания для списания мошеннических кредитов и дает банкам полномочия приостанавливать подозрительные операции и ограничивать обслуживание клиентов из "черного списка".

Согласно сообщению Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР или финансовый регулятор), в стране усиливаются меры по защите заемщиков потребительских кредитов.

Так, 30 июня президент РК подписал некоторые законы, среди которых отмечается закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития финансового рынка, защиты прав потребителей финансовых услуг, связи и исключения излишней законодательной регламентации".

Он вносит следующие поправки в вопросы кредитования.

Лимиты на количество займов

Теперь при оформлении потребительских беззалоговых онлайн-кредитов вводится так называемый период "охлаждения" – срок между моментом подписания договора и фактической выдачей кредита.

То есть заем может быть выдан только после истечения этого срока и получения согласия заемщика на его выдачу.

Подписание договора. Иллюстративное фото: SteveLuker/Getti Images

"Минимальный размер кредита, при превышении которого применяется период «охлаждения», а также порядок предоставления согласия заемщика на получение кредита будут определены нормативным правовым актом Агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

Цель данной нормы – повышение защиты прав потребителей и снижение рисков вовлечения граждан в мошеннические схемы", – отмечают в АРРФР.

Если впервые оформляете кредит

Казахстанцы, которые ранее не имели беззалоговых потребительских кредитов, смогут получить их только при личном присутствии в отделении банка или микрофинансовой организации.

Минимальный размер кредита, при котором требуется личное присутствие, также будет определен нормативным правовым актом АРРФР.

Защита наиболее уязвимых категорий граждан от мошенников

Лица в возрасте до 21 года и старше 55 лет считаются одной из наиболее уязвимых групп населения для уловок мошенников. Поэтому для них выдача беззалоговых потребительских кредитов будет осуществляться только после получения их согласия.

"При обращении за получением кредита онлайн-оформление согласия производится через портал «электронного правительства», кредитное бюро либо приложение кредитора, интегрированное с сервисами, размещенными на шлюзе «электронного правительства»", – отмечают в финрегуляторе.

Смартфон и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Списание навязанных мошенниками кредитов

Принятый закон также расширяет основания, при которых возможно списание задолженности по мошеннически оформленным кредитам:

внесудебное списание – при наличии постановления правоохранительных органов о признании заемщика потерпевшим по уголовному делу , связанному с мошенническим оформлением кредита, выданного с нарушением определенных требований (личное присутствие новых заемщиков в отделении кредитора при заключении договоров, получение согласия отдельных категорий граждан, «период охлаждения» при выдаче кредитов, проведение биометрической идентификации при заключении договора);

– при наличии постановления правоохранительных органов о признании заемщика , связанному с мошенническим оформлением кредита, выданного с нарушением определенных требований (личное присутствие новых заемщиков в отделении кредитора при заключении договоров, получение согласия отдельных категорий граждан, «период охлаждения» при выдаче кредитов, проведение биометрической идентификации при заключении договора); судебное списание – если мошеннический кредит (или микрокредит) был оформлен вследствие незаконного получения и использования третьим лицом идентификационных средств клиента, нарушения банком или МФО порядка проведения биометрической идентификации, а также нарушения установленных требований по выявлению, фиксации и анализу фактов внутреннего и внешнего мошенничества.

"Закон также предусматривает дополнительные полномочия банков:

временное приостановление расходных операций по банковскому счету или электронному кошельку сроком до 5 рабочих дней при выявлении операций с признаками мошенничества;

отклонение операций и ограничение обслуживания клиентов, в случае если они или их контрагенты включены в базу данных Антифрод-центра («черный список»).

Вышеуказанные требования вступает в силу по истечении 60 календарных дней после официального опубликования, за исключением требования по применению периода охлаждения, который вступает в силу по истечении 90 календарных дней", – сообщают в АРРФР.

Таким образом, процесс оформления займа или микрокредита может стать немного сложнее. Но при этом обеспечивается защита граждан от мошенничества.

Напомним, ранее в АРРФР прокомментировали рассылку в Сети о списании кредитов, оформленных мошенническим способом.

Также важно помнить, что казахстанцы могут оформить на себя добровольный запрет от кредитов, чтобы полностью защитить свои интересы.

В то же время отмечалось, что с начала года в Казахстане было выявлено порядка 7,4 тыс. фиктивных займов на суму 18 млрд тенге – их оформили мошенники на своих жертв.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram! Подписаться

Нашли ошибку в публикации? Сообщите нам об этом.